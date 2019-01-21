正論：又見海霸牟暴利　有法不依亂象生

都說香港遍地黃金，半點不假。官地被人霸佔圖利固然屢見不鮮，大海也是一樣，接連有船廠被揭發違規霸海賺錢。不法商人悶聲發大財，庫房收入受損事小，法治蕩然無存事大，海事處和地政總署懶政不作為，該當何罪！



本報曾多次踢爆船廠借維修船隻名義掛羊頭賣狗肉，租用政府官地行出租遊艇泊位牟利之實。原以為地政總署和海事處會有所警惕，加強監管，詎料有關部門死性不改，繼續助紂為虐。最新例子，大埔三門仔四間以短期租約形式獲批土地的船廠，涉嫌在官地和公海僭建浮台碼頭，出租快艇泊位供滑水學校和教練授課之用。上述違規情況存在約十年，以每個泊位月租五千元、船廠可供停泊廿艘快艇計算，一年租金收入高達一百二十萬元，非常和味。



最令人難以置信的是，違規船廠毗鄰就是海事處大埔海事分處，僭建的浮台碼頭超出短期租約範圍水域，海事處竟對有關亂象熟視無睹，簡直豈有此理。事實上，海事處怠工懶政已成常態，今次事件只是冰山一角，申訴專員公署曾經批評，海事處跟進海上事故調查不力，提出所謂的建議只是表面文章，多年來都沒有落實，更不必提南丫海難之痛，海事處如何嚴重失職。如此廢衙門，官僚依然好官我自為之，天下間除了港府可以容忍，打着燈籠再也找不到第二個僱主如此慷慨。



一個巴掌拍不響，海事處有法不執，敷衍塞責，固然令人側目，地政總署亦是不遑多讓。碼頭位置屬於官地，短期租約也是由地政總署批出，船廠擺明改變原有用途，長期違規，然而地政總署總是以人手不足為藉口，名正言順對出租土地不監不管，收到投訴又諸多搪塞，拖延執法，甚至以私隱作擋箭牌拒絕公開租約資料，即使公眾想監察土地有否違規也不容易。更有甚者，海事處和地政總署互相扯皮，推說必須得到承租人同意才能進入船廠調查，簡直荒謬。正如立法會議員指出，倘法例有漏洞便該堵塞，兩個部門亦可聯手執法，一味推三阻四，不過是卸責罷了。



顯而易見，香港之所以霸海、霸地、僭建成風，出完地霸、租霸又有海霸，根子是官僚懶惰無為，有法等於無法。海也好，地也好，都是官家的，被霸佔也不心痛，如果是官僚私人產業，他們還會漫不經心嗎？更何況，浪費珍貴資源不獨是地政和海事部門如此，基本上整個港府也如此。上樑不正下樑歪，港府任由官地被霸佔和丟空，高官卻動輒哀嘆地從何來，哪有說服力可言。



當然，以今日香港之禮崩樂壞、法治淪喪，不能不令人質疑，有關部門與違規商人之間是否存在互相勾結，大搞腐敗。君不見，律政司任意放生權貴是「公平公正，不偏不倚」；司長丈夫不經正常程序包攬巨額政府工程，「問一百次也不會答」。當執政者有法不依、是非顛倒，還有甚麼匪夷所思的事情不會發生？