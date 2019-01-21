世界視線：無核化各說各　美朝難解分歧

美國總統特朗普與北韓領袖金正恩去年六月在新加坡首次會面，世紀握手令美朝關係取得突破，雙方達成協議，特朗普保證維持北韓和平，金正恩承諾致力朝鮮半島無核化。舉世關注何時落實協議，然而半年過去，雙方進展不大，美國依舊對朝實施制裁，平壤亦未有確證放棄核武設施。美朝互相催促落實承諾，峰會實際成效未見。金正恩早前再度訪華，外界猜測是藉中朝關係向特朗普施壓，未幾北韓特使金英哲訪美，落實二月底舉行第二次特金會，有傳將在越南舉行。



外界對第二次特金會不寄厚望，怕重複首次峰會紙上談兵，沒有具體時間表路線圖。當日美國國務卿蓬佩奧在特金見面後到訪平壤，以為會着手推行協議，怎料被北韓官媒批評他單方面提出「強盜式」的無核化要求。蓬佩奧被指帶有敵意，與特朗普的誠意大相逕庭。一個做白臉破冰，一個做黑臉講價，美國這種談判技巧不新鮮，不排除平壤對美卿發炮亦只是指桑罵槐，避免與特朗普撕破臉，阻礙特金會再舉行。



美朝最大分歧是對無核化有不同詮釋，華府希望平壤盡快交出核武及相關導彈設施，包括洲際彈道導彈及對日本造成威脅的中程導彈，並容許國際核檢人員入境驗證。北韓雖然已超過一年未有進行核試或試射導彈，但至今尚未容許外國人員檢查其軍事設備，亦未有拆除武裝的迹象。蓬佩奧重申，平壤實現「可驗證的完全無核化」前，美國不會解除制裁。



北韓則指華府對美朝峰會達成的協議有錯誤認知，聲明除非美國先撤除核武威脅，包括撤除駐守日本和南韓的軍隊及相關核保護設施，否則平壤不可能單方面放棄核武。平壤亦強烈反對一步到位方式無核化，希望分階段實行，要求美國相應每階段作出行動表達誠意，例如取消部分制裁措施。有指金正恩一直視核武為北韓最重要屏障，對昔日利比亞卡達菲的下場引以為戒。卡達菲當年放棄核武等大殺傷力武器換取美國解除制裁，最後在敵對派與歐美夾擊下慘死。拳頭比口頭更能捍衞主權，金正恩應該深明此道理。