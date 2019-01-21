神州觀察：中央秦嶺打老虎　警示諸侯當自省

農曆新年臨近之際，中紀委日前宣布，中共陝西前省委書記趙正永因涉嫌嚴重違紀違法被調查，成為今年首名落台的正省部級高官。官方尚未通報違紀違法細節，陝西省委近日則召開常委會會議，要求全省各級官員要「認識趙正永的兩面性、欺騙性」，與其劃清界線等。有媒體披露，趙正永主政陝西後涉嫌賣官、搞小圈子，長期插手陝北能源領域等。



從二○一四年二月陝西落台的「首虎」算起，將近五年的時間裏，包括孫清雲、魏民洲、馮新柱等，陝西已有五名省部級官員落台，趙正永是第六個。不過，引發陝西官場地震的最大原因，應是秦嶺違建別墅案及陝西千億礦權案，相信未來還會有高官受到牽連。事實上，在此次官方正式通報被查前，趙正永已在央視播出的整治秦嶺違建專題片中被不點名批評。



所謂一座秦嶺山，半部中國史，秦嶺被稱為「中國的龍脈」。針對秦嶺北麓西安境內濫建別墅問題，中央最高層先後六次批示指示，但當時主政陝西的趙正永卻置之不理，更向中央謊報僅有二百餘座違建別墅，直至去年七月，在中紀委督陣下，當地政府才開始對秦嶺違建別墅群進行整治，至今已有近二千棟違建別墅被拆除。



據媒體調查，秦嶺違建別墅業主非富即貴，還有黨政要員。趙正永對中央高層指令搞選擇性執行、選擇性落實，敷衍了事，陽奉陰違，實質上就是利益集團與中央的對抗。至於千億礦權案，據指趙正永多次出面干預司法，最終將值千億元的煤田賤價賣給境外公司，鯨吞巨額國有資產。顯而易見，兩宗事件的背後都隱藏着官商勾結黑幕。



中央此次高調宣示秦嶺違建別墅問題，明顯是向各地官員發出信號，一是將全面徹查官商勾結腐敗；二是針對的就是各地普遍存在對落實中央的重大決策部署打折扣、做選擇、搞變通現象，整治「政令難出中南海」這一長期痼疾。事實上，中共十九大後，中央反覆強調政治紀律、政治規矩，就是要令行禁止，中央要有權威，政令就必須能出中南海。只不過，內地官場充斥太多類似趙正永的雙面人，特別是一些山高皇帝遠的地方政府官員，當面一套，背後一套；口頭一套，行動一套；開口廉潔、閉口清正，私底下瘋狂斂財。



值得關注的是，趙正永落台消息傳出當天，山東濟南一棟被稱為「大白宮」的違建別墅被緊急拆除，這或許可以解讀是由秦嶺引發的後效應。其實不僅是秦嶺，全國各省市區，幾乎所有的風水寶地都有權貴的豪華別墅群，成為官商勾結地標。此次中央在秦嶺打老虎，或也為敲打一下各地諸侯。