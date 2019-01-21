功夫茶：流感高峰病患多　醫護怨氣爆晒煲

大文豪魯迅講過︰「不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。」本港公立醫院百多名前線醫護人員就選擇咗前者，佢哋尋日喺政府總部舉行「做爆、不如鬧爆」遊行集會，控訴人手嚴重不足疲於奔命，有人形容家陣公立醫院病床塞滿走廊，環境有如戰地醫院，又好似返番去上世紀五、六十年代，平均每名護士要照顧十幾名病人，連葉問都要寫個「服」字，萬一「做爆」，最終咪又係病人遭殃。



公立醫院情況有幾惡劣？通道床滿為患，醫護寸步難行，有護士話依家喺公立醫院做嘢，肥少少都唔掂，簡直笑中有淚。最大劑嘅係，每當走廊尾有病人需要急救，就要先花時間移開前面病床，再推儀器入去救人，搞得嚟病人隨時因為咁失救。喺醫護怨氣沖天嘅同時，病人亦係尊嚴掃地，好多時病床同病床之間連塊隔簾都冇地方放，大小二便要喺床上解決，部分病人甚至要自備衣物，話身處敍利亞都有人信。



講真，對於上述亂象，市民早已見怪不怪，加埋呢排冬季流感高峰期，公立醫院急症室連續多日接收超過六千人次，病人閒閒哋輪候七、八粒鐘，作為重災區嘅內科，十五間公立醫院當中有十一間爆滿，更加係雪上加霜。咪話功夫茶唔提醒，流感正在幼稚園大爆發，公院超負荷百上加斤，絕對唔講得笑。



流感年年高峰，公院年年淪陷，官僚卻年年後知後覺。同佢老闆林鄭一樣，食衞局局長陳肇始又係唔見棺材唔流眼淚，面對前線醫護熊熊怒火，阿姐開頭不以為意，仲話班醫護肯「捱義氣」，唔知攞景定贈興，係都要等到工會吹雞上街至拿拿臨補鑊，宣布一次過提高特別薪酬津貼金額一成，又話會增聘更多兼職資深護士協助帶新人，以及額外增聘病房文員協助文書工作。冇錯，重賞之下必有勇夫，但問題歸根究柢係前線十個茶煲七個蓋，唔從培訓着手解決問題，畀多多津貼都係假。



至於其他中長期措施，大家都係聽住先，第樣唔使講，近年公院醫護不斷流向私營市場，當中資深護士正正係主力，所謂「以舊帶新」不知從何談起。只要睇吓陳肇始尋日畀班集會嘅醫護噓爆，就知官老爺之前有冇做好自己份工。



大家有眼見，醫管局經費年年加，水頭充足，結果急症室一樣逼爆，醫療事故一樣鑊鑊新鮮鑊鑊甘，可見問題唔係出在資源，而係出在管理。又好似上屆政府係威係勢宣布一擲二千億元，加開醫院加開病床，結果到依家又係只聞樓梯響，你話咁大舊錢究竟去咗邊？今時今日香港人，既「老唔起」亦「病唔起」，諗落都一殼眼淚。