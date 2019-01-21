中美貿易摩擦只是表面的爭執，底下的主要關鍵是美國要抑制中國的科技、經濟發展。加關稅還是小事，因為是雙刃劍，美國已經去工業化，高度依賴進口，對中國進口加關稅，最後可能便是部分地把從中國進口分流至其他國家，並且由美國消費者承擔加稅加價的代價。



對付中興已是一個開始，但以中興讓步結束，一切依舊，不過中興納入美國政府的直接監管之下。當前美國是對付華為，且是聯合盟國來排斥華為，說華為侵犯美國的知識產權，卻苦無證據，便改以國家安全不用證據的方法來排斥禁制華為，最近更由國會立法，禁止對中興、華為等出售關鍵零部件，目的不單是在美國禁制華為、中興，且藉華為、中興產品使用美國製造的零部件而禁制它們把產品銷往任何國家，這是意圖全面封殺。若封殺成功，相信會進一步針對有國際競爭力的任何中國公司，且會援引日本、荷蘭、德國等政府作同樣的封鎖，如此政策，便構成新冷戰美國制約中國的最厲害措施。由於中國改革開放過於偏重進口技術產品，特別是關鍵零部件依賴更高，不願自主發展，半導體便是最突出的例子。現在要對美國進口的關鍵零部件找替代，不是沒有可能，卻需下大工夫和一段時間。



以美國的品性，即使中國今次讓步，依然會繼續進逼。中國須走自己的道路，還要自主研發、生產，並與國際上的友好國家緊密合作，建立起更大的經濟空間。中俄合作，只能加深加快。