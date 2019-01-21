台灣最近有項民調顯示，逾半受訪者擔心兩岸會因為統獨問題發生戰爭，也有近半受訪者認為只要台灣宣布獨立，大陸就會攻打台灣。而當被問及如果台獨引發戰爭，會否支持台獨，超過六成民眾表示不支持；相反，如果台獨不會引發戰爭，則有六成二民眾選擇支持台獨。



這個調查結果證明大陸「不承諾放棄使用武力」是正確的，是有震懾作用的。有人也許對「武力恐嚇」不以為然，但如果大陸不保持高壓態勢，台獨勢力肆無忌憚，台灣恐怕早就被分裂出去了。台獨分子有賊心，也有賊膽，只是因為沒有賊能力而不敢輕舉妄動。



美國國防部日前發表評估報告，指中國大陸軍事力量近年顯著增強，海軍、中程導彈、高超音速武器等技術已居世界前列，在這種情況下，解放軍會更有信心對台灣使用武力。這種報告既有渲染「中國威脅論」的味道，也有向台灣推銷軍火的用意，但基本內容並沒有錯，為了阻止台獨，解放軍既有信心也有能力攻打台灣，這是不容置疑的。台獨分子寄望美軍協防，不過是一廂情願而已，美國大兵連敍利亞和阿富汗也不想繼續呆下去，又怎麼可能替台灣賣命？



大多數台灣人認為，為了避免引發戰禍，不應該任意推動台獨，但是他們又不支持統一，於是便形成「維持現狀」的主流民意。問題是，隨着大陸方面漸漸失去耐性，強調政治分歧「不能一代一代傳下去」，台灣現狀到底還能維持多久？