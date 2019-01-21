港府施政一味向錢看，見到人口老化加劇，隨之而來是勞動力和生產力減少，醫療和社福開支上升，不肉赤才怪。於是乎，高官想出收緊長者綜援門檻的屎橋，美其名曰配合人口政策，延遲退休年齡，說到底就是縮骨，卻萬沒料到市民反應激烈，眾怒難犯，「好打得」的林鄭月娥不得不跪低補鑊。



都說港產官僚堅離地，竟然向最貧窮的長者開刀，如同在乞兒兜搶飯食，市民怎可能不反感？法國黃背心運動一直沒有平息迹象，根源就是馬克龍上調燃油稅同時大幅減免富人稅，劫貧濟富令基層生活百上加斤，他們怎麼可能不同政府死過？港府施政只知向利益集團傾斜，對窮人斤斤計較，林鄭應該慶幸自己生在香港而非法國，否則特首之位早就坐不穩。



事實上，香港人出名搏殺，只要有能力工作，絕大部分不會申請綜援，現時五十二萬名六十至六十四歲長者之中，有廿三萬人正在工作，就是明證。餘下來的不是生活無憂，就是情況真的不許可。須知上一代港人普遍學歷不高，不如高官好命，六、七十歲仍霸佔高職，享受比美國總統還要高的人工，他們只能從事洗碗、清潔、保安等勞動工作，且往往成為被剝削的一群，一旦健康轉差就很難謀生，絕非羅致光所說的「勞動不等於勞損」那麼輕鬆。



當然，年齡是女人大忌，芳齡六十有一的林鄭還想多幹一屆，自是不可能接受六十歲就是阿婆，「長者定義遲早要改」的深層原因可能正在於此！