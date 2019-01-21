美國組建太空部隊，日本不甘後人，連小小的台灣都揚言發展太空科技，步調如此一致，進一步揭示美日台聯盟關係。不同的是，美國與日本有組建太空軍隊的實力，台灣的太空計劃則惹來不自量力、不務正業之譏。



建立太空軍隊需要滿足三個條件，首先是有此需要，其次是具備高科技能力，再次是資本雄厚。台灣以武拒統，滿足第一項條件，回爐再任行政院長的蘇貞昌講到明，發展太空科技就是要「從太空保護台灣安全」，矛頭直指「不放棄武力統一」的對岸。至於另外兩個條件，台灣就乏善足陳了，十年太空計劃的總預算僅約六十五億港元，就這點錢也想拓展太空，只能是一個笑話。難怪連台灣人都冷嘲熱諷，直言有關計劃脫離實際，不如用於改善民生。



其實，台灣當局再狂妄，也不可能不知道區區數十億元玩不起太空科技這個大題目，所以這筆預算很可能是巧立名目，最終都會變成上交給山姆大叔的保護費，要麼購買二手或三手武器，要麼分享一些有關大陸軍事配置的情報，僅此而已。問題是美國胃口極大，欲壑難填，這點資金恐怕連塞牙縫都不夠。



當南、北韓相逢一笑泯恩仇，雙方堅持統一的目標，兩岸關係卻持續惡劣，愈行愈遠，台灣為了做「山大王」，更甘當「以華制華」的棋子，身為中國人能不悲哀？