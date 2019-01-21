中國人崇尚《易經》，書中學問據說可以前知未來，預示吉凶，此經共有六十四個卦。卦有好有壞，但占出一卦還不足以作實，一卦中尚有六個爻，用現代語言表達，一爻大抵就代表一種情況，且看你占的事是處於哪一爻，才能斷其福禍。



六十四卦中，只有一個卦是六爻俱吉，全卦任何情況都是好的，那就是謙卦。內文說：「謙謙君子，用涉大川，吉」，意思是謙德之人能通行無阻，吉無不利。中國士大夫出身的官員無不精通《易經》，故不少為政者都會以謙德自持。



特首林鄭月娥上任初期還懂得謙抑，主動參與民主黨黨慶，又自掏腰包贊助該黨一名資深成員上台高歌。應否以特首身份捐獻政黨雖然惹起爭議，但此舉畢竟反映林鄭願意放下身段，走入政敵陣營與眾同樂。她的低姿態跟部分反對派的橫蠻嘴臉恰成強烈對比，唯謙者受福，故過去一年，不少市民離棄了反對陣營，參與反政府示威的人數亦直線下降。



但時位移人，今日的林鄭大抵覺得權位已穩，卻變得乾綱獨斷、目無餘子。近日，政府突然宣布將申領長者綜援的年齡門檻提高，事前把立法會議員蒙在鼓裏，後來見眾怒難犯，林鄭便只挑親政府陣營的議員商討，對反對派不理不睬。泛民主派表示不滿，林鄭非但不予安撫，還出言譏諷對方是否心生妒忌，又說特首愛見誰便見誰，別人無權置喙。



美國總統特朗普出名狂莽，在興建邊境圍牆一事上更與政敵僵持，但他尚且說會終日坐在白宮中，靜待民主黨人去商討解決辦法。相比之下，林鄭月娥的雅量竟還不如特朗普，她再這樣走下去，當心前路會由吉轉凶。