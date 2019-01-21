網絡是一個重要渠道向大眾傳播訊息和提供服務。如果網頁內容可傳達給所有受眾，包括殘疾人士，可有效增加網絡的實用性。無障礙網頁確保所有瀏覽者包括殘疾人士、長者、受色盲困擾者，以及認知和身體有障礙如讀寫困難、癲癇病等人士，亦能獲得網站資訊。無障礙網頁既有助傳遞訊息予更廣泛的受眾，也提升了所有用家的普遍可用性，更有利於建設一個有關懷和包容性的社會。



香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）日前主辦第五屆「無障礙網頁嘉許計劃」頒獎典禮，表揚優秀企業、機構及個人在其網站及流動應用程式採用無障礙設計，幫助有需要的朋友上網及融入社會。由筆者推出的「立法會議員葛珮帆網頁」獲頒「無障礙網頁嘉許計劃三連金獎」。筆者獲獎的網頁採用無障礙網頁設計方法，讓「視覺障礙者」或「聽覺障礙者」可以透過閱讀機、點字顯示器等工具及輔助軟件來瀏覽網頁。



其實，筆者○一年擔任互聯網專業協會主席時，已創辦了「網絡無障礙行動」致力縮窄數碼隔膜，成功招募了數以千計的義工協助推廣無障礙網頁設計，及教導了過萬名長者及有需要人士使用互聯網，轉眼已經十七年。惟現時本港提供無障礙網頁的機構仍然不多，政府必須尋求突破。



筆者建議特區政府及HKIRC為中小企和NGO提供資助及技術支援，吸引更多機構設立無障礙網頁。只有社會各界合作，香港才可以建設成為無障礙智慧城市。