立法會流會吾人見怪不怪，之不過，家陣就連公聽會都流埋一份。上周五，立法會食物安全及環境衞生事務委員會 就小販攤位分配問題召開公聽會，邀請逾四十個團體出席，惟會議最終因出席議員人數不足而流會。正如有論者話齋：該委員會總共有三十名委員，都會搞到流會，認真肉酸。



根據《議事規則》，會議法定人數為三分之一，即十人；可惜當天早上只有八名委員現身，缺席的包括十五名建制派議員及七名泛民議員。有出席嘅委員會主席郭家麒即刻向公眾同團體代表道歉，不過業界難掩憤怒，點名批評身兼委員會副主席嘅批發零售界議員邵家輝，作為業界代表都缺席，十分令人失望。邵家輝表示，因公聽會並非恒常會議，之前已安排上周五出席兩個業界早餐會，未有報名出席公聽會，但原本亦打算趕回立法會出席云云。



邵家輝的解釋老朽就唔收貨嘞，若然佢腦子裏「裝事」，就應該知道自己係批發零售界議員，聽業界訴求乃應有之義，事有緩急先後，但佢根本心中無小販，又豈能做到「政如農功，日夜思之」？關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成明言，他們當日早上八時抵達立法會，希望表達對墟市區域或小販發牌等的意見，直言他們放下很多工作，老遠來到立法會，竟因欠兩名議員出席，令他們失去在會議上發言三分鐘的機會。李大成的失望和憤懣是可以理解的，一眾尊貴的議員，平時口口聲聲關注基層，如今連出席一個公聽會都諸多藉口，不愧對選民嗎？



更令老朽奇怪的是，平時對反對派「拉布」、製造流會忿忿不平的建制派，竟然有十五人缺席！建制派不是常以關注民生為己任嗎？大有「在位一分鐘，幹好六十秒」的熱情，今次對小販的訴心聲竟如此「冷處理」，實在叫人失望！民生無小事，不把工作當使命，怎對得起市民？