美國總統特朗普針對圍牆危機的妥協方案揭盅，他向民主黨人伸出橄欖枝，提出包括延長逾百萬非法移民臨時身份達三年，又重申不會在接壤墨西哥邊境興建石屎圍牆，代之而來的是「降級版」的鋼鐵圍欄，以換取民主黨同意撥款五十七億美元建牆資金。



毫不意外，民主黨對特朗普的建議不為所動，眾議院議長佩洛西狠批特氏沒有誠意幫助移民，強調他必須先向年輕移民提供永久保障及重啟政府，朝野雙方才能繼續就邊境安全問題進行談判。



民主黨的冷淡反應並不讓人驚訝。特朗普建議延長的「幼年抵美暫緩遣返計劃」（DACA）本來是奧巴馬時代的產物，該政策容許若干在入境美國時未滿十六歲的非法移民申請可續期的兩年暫緩遣返，並容許他們申請工作許可。即使特氏全面恢復相關政策，也只是「還原基本步」，更遑論只是延長數年；反觀興建圍牆「過咗海就係神仙」，很難推倒重來。更何況，特氏取消DACA政策，目前正受到司法挑戰，法院如何判決，本來就沒有十足把握，倒不如來個順水推舟。



特朗普的「假讓步」被民主黨人看破，表面上要多尷尬有多尷尬，實際上特氏也沒有多大損失。首先是安撫共和黨內部的支持，這從特氏電視講話一出，包括參院領袖麥康奈爾及參議員魯比奧在內的資深黨員紛紛表態支持可見一斑。事實上，聯邦政府停擺至今一個月，經濟損失已遠遠超過建牆的五十多億美元，共和、民主兩黨為了意氣纏鬥到底，不惜綁架廣大民眾福祉，早已大失民心，分別只是程度而已，特朗普的「妥協」不啻把球又踢給對手，到底是要坐下來談還是繼續當「歷史罪人」？民主黨人如何接招，大家不妨拭目以待。