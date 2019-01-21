做人難，做香港人更難。自林鄭月娥上任特首後，香港人的生活沒有最慘，只有更慘，事關這個政府雖然經常將「與市民同行」掛嘴邊，實際上做的卻是「與市民為敵」的齷齪勾當，怎能不令人心寒？



近日全城鬧爆的收緊長者綜援申領資格，只是特衰政府諸般惡業的其中一例。若果林鄭沒有講大話，措施「唔係為咗慳錢」，那就更加反映其出發點之險惡。事實上，庫房滿瀉，港府肥到着唔到襪，新政策每年只省回區區一、兩億元，都不夠找假難民滯港狂燒公帑、豆腐渣基建工程超支條數。既然如此，港府還要一意孤行，若不是愚蠢到「無喇喇整笪瘌」，就是要向長者撩交打。



眾所周知，林鄭份人愛逞口舌之快，喜歡畀說話人聽（以她的語言來「翻譯」即是「直言」），例如談到只約見建制派、賣甩反對派時，她一句「係咪有少少妒忌？」就成功辣㷫了被她請食檸檬的議員。以此分析，林鄭講述虐老政策時說「基本上可以話係冇影響到人」，此話實在可圈可點，皆因明明就有一班本來符合申領資格的六十至六十四歲人士，因為港府落閘而大受影響，林鄭卻當他們透明，甚至不當他們是人，這正好說明了政府推出的補鑊方案，何解要申請者作出「尋找工作申報」、「無能力工作申報」，似刁難多於想提供補助。



講真，林鄭政府對老弱病殘漠不關心，貧窮長者七老八十還要執紙皮固然可悲，虐兒法例沒有與時並進，亦保護不到兒童，加上醫療政策失誤，公營醫院長期出現病人瞓走廊、洗手盆底的荒謬亂象，更加不用提港府為建公務員學院，強搶殘疾人士技能中心那一筆。若問誰是香港人的天敵，答案也相當呼之欲出。