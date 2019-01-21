立法會近年被稱為「垃圾會」，除了議政質素每況愈下，亦與議員失職導致流會成風有關。然而沒有最離譜，只有更離譜，最新一次連邀請團體代表「坐定定」的公聽會也因法定人數不足而流會收場。



今次公聽會原定商討重新編配空置小販攤位，受害的超過四十個團體代表，當中不少檔販要犧牲休息及開檔時間，只為在議會表達三分鐘意見，但委員會連十名議員都冇，最終只有八人現身，欠兩人才達會議法定門檻，超過四十個團體代表白行一趟。立法會出現流會從來不是小事，大批議員一如所料賴三賴四，有人卸責當日另有業界活動，更大言不慚自爆並無報名出席會議；另有人辯解要出席地區活動、與政府代表開會等，總之缺席議員藉口多多，彷彿錯不在自己；要找一個真誠地為缺席致歉的議員，竟然是相當困難。



議員的責任就是開會、監督政府、為市民及受影響群體發聲，因此議員缺席開會導致流會，「錯就要認，打就企定」，再以諸多藉口推搪，只會令議會的形象更為一落千丈。



差不多同一時期，政府公布檢討區議員酬津安排，建議由明年開始，兼任行政會議成員或立法會議員的區議員，毋須扣減其區議員人工的三分之一。據報今次流會缺席的立法會議員，亦有多名是雙料議員，他們是否值得取回全數區議員薪酬，答案當然是存疑。



其實原因不言而喻，一來一個人一天只有廿四小時時間，身兼多職肯定分身不暇，問題的核心是，雙料議員若然未能在兩級議會交足功課，理應有所取捨；二來現行安排行之有效，取消扣減安排的受惠者是一批雙料議員，得益者自然拍手叫好，惟公眾對於議員變相加人工自肥，仍有很大意見，故當局貿然建議改變安排徒添爭議，實屬無謂，政府高官是時候要順應民意、收回成命了。