神州觀察：勞役奴工喪天良　政府包庇更荒唐

中國奴隸社會早在兩千多年前便已土崩瓦解，但奴役思想從未消失。內地近年頻發的強迫勞動案，儼然是奴隸制的現代翻版，不少弱勢人士被非法拘禁奴役，無償工作之餘還要遭百般虐待，如同畜牲，惟當局每每後知後覺，麻木不仁，盛世底下「奴隸王國」林立，恍如重回蠻荒時代。



湖南保靖警方日前打掉一個農村家族惡勢力犯罪團夥，成功解救出十一名被拘禁強迫勞動的受害人，當中多為智障或聾啞人士，他們白天做苦力，晚上睡牛棚，吃不飽穿不暖，隨時還會遭虐打，簡直與古代的奴隸沒有分別。無獨有偶，黑龍江日前亦揭發相類事件，五十二名包括智障、聾啞、文盲等人士遭不法集團誘騙到地盤工廠，沒日沒夜的勞動，有人更被虐打至殘廢或死亡，堪稱人間慘劇。



早在一九四九年，毛澤東已宣布中國人民從此站起來了，當家作主。想不到在大國崛起的今天，仍然有人失去人身自由，任人宰割，人性尊嚴慘遭踐踏，聽起來何等荒誕，何其可悲。這亦不得不令人懷疑，莫非真有時空穿越，重回奴隸社會？



不幸的是，這不是幻覺，而是真實存在，赤裸裸地發生在當下的中國社會。說它令人髮指也好，駭人聽聞也好，總之類似案件層出不窮，像當年發生在山西、安徽、廣東等地的黑磚窰事件，每每令舉國震驚，甚至引起國際社會高度關注。當局不止一次信誓旦旦地表示，絕不會讓類似悲劇再度重演，然而說歸說，現實歸現實，強迫勞動案件看似銷聲匿迹，其實不過是轉趨低調進行，不少地方只是因資訊閉塞或得到「保護傘」的包庇，暫不為人知罷了。



和眾多的勞役奴工事件一樣，湖南及黑龍江的兩宗案件皆因有受害人成功出逃而被揭發，之後才由當地政府派員前往解救。換句話說，若非受害人出逃，「奴隸王國」是否還將屹立不倒？無辜弱者會否繼續遭受非人虐待？類似的奴役問題還有多少未曝光？其實這些黑磚窰、黑工廠並非突然出現，一些受害人已遭禁錮多年，證明相關犯罪行為持續很長一段時間，當地政府卻從未察覺，是真的看不到，還是假裝不知情，不問可知。



正如當年山西黑磚窰事件曝光後，不少醜聞也被挖了出來，諸如某窰廠主是村支書的兒子；有關部門一年前便已知道事件，卻只是罰款了事；當地警方在救援過程中消極應對；甚至有部門將剛解救出來的奴工轉手賣給別的黑磚窰，可謂天良喪盡。



當局對弱勢階層不聞不問已令人失望，對犯罪分子處罰力度之低更令人咋舌，上述黑龍江案一干主犯最高只被判監六年，其實是變相縱容。