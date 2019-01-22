世界視線：停擺個個是輸家　共和黨除笨有精

華府破紀錄的停擺超過一個月，八十萬聯邦政府僱員未能支薪，糧停口停，引發示威抗議。始作俑者特朗普口氣逐漸軟化，早前將建邊境石屎圍牆改為鐵欄，日前提出以延長非法移民保障期等條件，希望民主黨讓五十七億美元圍牆撥款通過，結束停擺。



特朗普的建議是延長年幼抵境非法移民（俗稱「追夢者」）的臨時身份保障三年，方案亦涵蓋其他計劃的難民，共百萬人受惠，期間不會遣返，並可獲工作簽證。特氏自稱伸出橄欖枝，民主黨斷然拒絕，該黨眾議院議長佩洛西指方案缺乏誠意，只是又一次把難民當政治籌碼。特氏隨即炮轟她失去理性，民主黨人只顧明年的大選，漠視邊境安全。佩洛西雖然反駁，但有苦自己知。



本來特朗普上任後自大剛愎，推行政策屢受攻擊，民主黨只需吃着花生看戲，等着人家送大禮。豈料惹來停擺風波，玉石俱焚，特氏為捍衞總統權威，已豁出去把民意置諸度外，民主黨卻萬萬不能視民望如浮雲。停擺愈長，八十萬公務員不但怨恨特朗普，亦會愈來愈遷怒民主黨。據CNN最新民調顯示，逾五成五美國人認為特氏需為華府停擺負上最大責任，歸咎民主黨的約三成二，約一成人認為雙方都有責任。雖然特氏搞出軒然大波，另一個民調顯示美國人對他的滿意度是三成七，只較前一次調查減少兩個百分點。未能「趁你病攞你命」，民主黨反而「偷雞唔到蝕渣米」。



值得留意的是，調查所設的問題把共和黨的責任切割，設計成總統與民主黨的二元對立，彷彿共和黨置身事外。事實上，特朗普行事獨斷獨行，民眾未必會把帳算在他所屬政黨頭上。共和黨雖然在中期選舉輸了眾議院，但保住參議院大多數，新增席位亦比預計多，緊緊控制參院，不但左右司法人員任命權，將來亦可繼續箝制新總統施政。二○二○年說遠不遠，若特氏不競逐連任，兩黨都缺乏獨當一面的政治明星，政黨效應有決定性。民主黨和特朗普對着幹，兩個都是輸家，共和黨算輸得少，除笨有精。