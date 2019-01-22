功夫茶：分流不成反塞爆　繞道開通變妖道

開講有話︰唔怕生壞命，最怕改壞名。好似禮賓府咁，特首唔做主人反變客，結果冇一個打破到「十年魔咒」；又好似沙中線咁，醜聞多多，真係好似建喺流沙上嘅建築，隨時推倒重來。至於啱啱通車嘅中環灣仔繞道，更加係活生生例子，「妖道」「妖道」，貪大吉利是咩！



各位看官，真係唔到你唔信邪。耗資三百幾億、歷時九年建造嘅中環灣仔繞道周日正式通車，即使係假日車流較疏落，依然倒瀉籮蟹，下晝繁忙時段由北角去中環，原本五分鐘車程，一度塞成三十分鐘。到咗尋日第一個返工日，更加係亂上加亂，塞上加塞，干諾道中天橋等多個路段喺上下班繁忙時段，車輛大排長龍，郁不得其正，司機乘客真係唔慌唔「妖」「妖」聲。



最諷刺嘅係，特衰政府將中環繞道同三隧分流爛方案綑綁埋一齊，一味諗點樣打劫市民荷包，結果未蒙其利，先見其害，簡直吹脹。有網民形容得好，家陣東隧有東隧塞，西隧有西隧塞，名副其實起到「分流」作用。至於尋日經紅隧過海嘅司機，眼見西隧一樣塞到七彩，不禁為自己「紅隧價錢，享受西隧速度」嘅決定大喝其采。



你哋話嘞，興建繞道旨在疏導交通，點不知塞爆問題勁過舊時，問你點頂！有網民乘機抽水，建議政府另外花一千億起條「繞繞道」，以紓緩繞道嘅擠塞，不過你知喇，港產官僚人頭豬腦，萬一佢哋真係「從善如流」，研究興建，容乜易第時真係整條「妖妖道」出嚟㗎？



可能有人會話，逢親大型基建設施啟用，磨合在所難免，運輸署亦係賴司機唔熟新路。驟耳聽似乎有啲道理，但一次兩次甩轆就話係意外啫，次次係咁就肯定係人禍。大家有眼見，無論係啟德郵輪碼頭、港珠澳大橋抑或高鐵香港段，有邊次開波唔係亂過亂世佳人。再講番中環灣仔繞道，本身已經好事多磨，進度嚴重落後，仲要係慢工出劣貨嗰隻，隧道路段滲水、指示路牌混亂、道路顛簸不平……種種低級錯誤，怎一句「磨合」了得！哲學家黑格爾話人類從歷史學到嘅唯一教訓，就係人類從來冇喺歷史中吸取過教訓，睇吓港產官僚表現，就知誠哉斯言。



冇計喇，特衰政府係咁廢嘅嘞，最叻就係化神奇為腐朽，興建新路本來諗住紓緩擠塞，結果適得其反；「四電一腦」本來諗住源頭減廢，結果垃圾成堆；派四千銀本來諗住皆大歡喜，結果天怒人怨。港產廢官掂親邊瓣死邊瓣，香港人想唔「妖聲載道」都唔得！