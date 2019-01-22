產評：內地經濟緩步落　救市舊瓶換新酒

內地派發去年經濟成績表，全年增速6.6%，創廿八年最低；若單計上季，增長更放緩至6.4%，為○九年首季後最弱。展望今年，隨着貿易戰未解決，加上經濟總量基數壯大，增長幅度難寄厚望，惟救市招數僅舊瓶新酒，恐助長債務危機加劇。



市場早已預期內地經濟不佳，反憧憬刺激政策，股市未見沽壓。不過，在債台高築下，救市仍有甚麼板斧呢？今次先頭部隊又是人民銀行在月初宣布降準，向市場釋放1.5萬億元人民幣。這些資金只是緩解企業還債的燃眉之急，能到實體經濟的相信寥寥無幾。事實上，人行近年密集式放水，反而愈益凸顯企業經營艱難，若不及時出手而出現骨牌式倒閉潮，只會釀成社會動盪。



既然人行救市受掣肘，內地亦吸取了○八年金融海嘯後「大水漫灌」式力谷基建的教訓，目前有意主力靠減稅、降費來刺激經濟。這亦僅是舊瓶新酒之策，或許是參考了美國總統特朗普大規模稅改後，股市屢創新高、失業率多年新低，認為可照辦煮碗，為經濟注入「特」效藥。不過，若回顧歷史，減稅實非必贏，例如○二年美國前總統喬治布殊的減稅方案，最終不僅未能大幅刺激經濟，反而動搖了國家財政根基，更導致百年一遇的○八年金融海嘯。



再者，跟風未必有相同效果！舉例來說，美國聯儲局在金融海嘯後，為首間央行推出史無前例的大規模放水政策，之後歐日跟隨，結果後者多年來經濟毫無寸進，更被質疑技窮。內地今番減稅又會如何？值得注意的是，近日有消息指，內地願意在六年內完全消除對美貿易盈餘，美國反建議兩年，即最終雙方妥協的年期勢必少於六年。若是如此，每年流入內地的美元就劇減數以千億元計，令人質疑人民幣能否頂得住因救市而要貶值的壓力。



回顧內地數十年經濟奇迹是建基於債務，目前仍未能擺脫，情況令人憂慮。在○○年，內地經濟總量僅一萬億美元，到了一八年，已漲至13萬億美元，即累飆12倍，惟同期信貸增長飆40倍以上，令到債務佔國內生產總值比率由100%飆至400%，可想而知債務膨脹得較實體經濟更厲害，已屆不可持續。該些數字未計及俗稱「影子銀行」的非官方放貸。



從歷史上看，經濟盛衰從來都是正常循環，沒有甚麼大不了，最緊要是控制債務及泡沫，否則就像日本「迷失近三十年」。近日連內地巨企舵手也坦言未來數年艱辛，投資者亦不要太一廂情願地認為經濟「保六」是必然。