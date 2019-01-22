今天，香港有甚麼可恃呢？還是原地踏步，守株待兔。香港怎樣可以有所發展、有所進步？市民的生活質素可以提高嗎？社會的演變如逆水行舟，不進則退，因為本身條件老化弱化，別人的競爭構成壓力。再不努力，相對於廣州、深圳的落伍只會加快、加大。回歸前的過渡期加上回歸後的二十一年，香港的發展是相對停滯，制度建設、文化積累甚且走回頭路，更不用說生態環保以至科研創新的發展。



就算香港人盲目自傲，走出港門，無論是北上或到周邊國家，人家的變化近似翻天覆地，精神面貌也勝過香港。或許只有美國和民進黨主政下的台灣，才同樣如香港那樣停滯不前，且社會問題愈來愈嚴重。此所以香港在國際城市的排名每況愈下，保持的只是美國極右翼智庫的政治自由排名，但政治自由的虛名究竟有多少實在的意義呢？更重要的應該是經濟民主、決策民主，歸結在對弱勢社群的社會資源再分配，對社會上財富壟斷和分配懸殊的抑制，在這些方面，香港的表現連差強人意也達不到，例如對勞工的保障還屬落後地區的行列。



香港憑甚麼還可自恃，還可忽視與發展一日千里的內地合作？或許我們還積累一些制度資源，可與內地分享，並從分享中吸取人家的長處，來促使香港社會重新起步。我們要重視本土、本土文化，卻不能閉門造車製造假的事實。只有認識到香港的落後和不足，我們才可對症下藥，紮紮實實地面對現實來重建。