事隔九年，特朗普政府在不斷叫囂「美國優先」、狂掄單邊主義大棒子、試圖永遠稱霸世界之時，又推出了導彈防禦評估報告，聲稱受到中國、俄羅斯、北韓和伊朗的威脅，表示要對付「中俄高超音速武器」。



美國官員說，今次導彈防禦評估報告是檢討未來「太空戰」的一環，「太空會是導彈防禦的重點」。顯而易見，特朗普已下決心要再推當年列根總統的「星球大戰」計劃，且把去年宣布又一度「不了了之」的「退出《中程導彈條約》」重新拾起，表示將於下月二日啟動「退約」程序。華盛頓的這套「組合拳」，正向全世界拉開新冷戰架勢。



當年美蘇冷戰，「最危險時刻」正是列根推出了星戰計劃，迫使蘇聯隨之制訂了旨在「同歸於盡」的「死亡之手」部署。其實，在列根計劃之前，美蘇各自擁有的核武器已足夠毀滅地球人類，也都不懼對手先發制人，都有「保持第二次核打擊」的能力。然而，老美還是推出星戰計劃，迫使蘇聯展開「軍備競賽」。與此同時，白宮搞了一系列動作，讓克里姆林宮確信山姆大叔正在積極準備打核大戰。列根宣布，美國「要開發一種在太空中以激光和核武器防禦蘇聯核導彈的系統」，有了這個系統，就不怕蘇聯有「第二次核打擊能力」，美國可以放心大膽的先發制人。



蘇聯真的相信了老美的星戰計劃，制訂「死亡之手」體系拚命，即使美國毀滅了克里姆林宮，殺死所有的領導人和將軍，並切斷通訊網絡，蘇聯仍有反擊能力摧毀美國。只是老美的星戰計劃不僅是軍事戰略，而且是國家政治戰略，誘逼蘇聯以舉國經濟之力搞軍備競賽，耗盡財力、人力、物力，為老美推行「和平演變」整垮蘇聯創造條件。今日白宮又玩這一手？