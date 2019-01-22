世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。美國糾集附庸國聯手打壓華為，行動步步升級，簡直到了歇斯底里、不擇手段的地步。這種由多個國家聯合欺負一家民營企業的怪事，過去聞所未聞，見所未見，老美到底害怕甚麼？有日本媒體道破玄機，美國害怕的是如果華為涉足軍事領域，將會搶佔美國軍工企業先機，因為在相關領域美國已經沒有可以和華為研發能力相抗衡的企業。



這並非無的放矢，華為除了5G技術領跑世界，在許多領域也後發先至，其聲勢和鋒芒令老美惶惶不可終日。他們既擔心華為掌握不少民用核心科技，更擔心華為一旦涉足軍事領域，將成為美國軍工企業主要競爭對手，所以必欲除之而後快。他們給華為羅織的罪名千奇百怪，甚麼竊取商業機密、威脅國家安全、充當間諜等等，卻拿不出任何證據，只能採取下三濫手段。



最匪夷所思的是，有美國議員甚至指華為銷售的太陽能設備威脅美國電網，可能令美國電力供應中斷云云。堂堂世界唯一超級強國整天疑神疑鬼，杯弓蛇影，可謂莫大笑話。



常言道，不招人妒是庸才。中資科技企業受到西方國家打壓，難免影響經營，但從另一個角度看，這恰恰證明中國某些方面已打破技術壁壘，突破西方壟斷，是好事而不是壞事，故不必驚慌失措，更不必委曲求全。過去西方打壓中國的力度更大，反而促使中國更快成長，何況是今天，關鍵在於獨立自主，自力更生。