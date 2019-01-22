美國前總統杰弗遜說過，「假如要我決定到底應當有政府而沒有報紙，還是有報紙而沒有政府，我會毫不猶豫選擇後者。」是的，政府可以換，領導者可以廢，第四權發揮監督社會、揭露真相、為弱勢發聲的責任，卻是無可取替。東方報業集團今日迎來五十周年金禧誌慶，繼續為民喉舌，做香港人的報紙。



五十年、半世紀，香港經歷幾許風雨，走過高山低谷，東方一直同喜同悲，見證興衰，這是殊不簡單的。須知傳媒業競爭激烈，不敵時代洪流走進歷史的報紙不知凡幾，沒有真材實料絕對不能留下，東方屹立不倒，成為全港銷量第一大報，羨煞多少同行，做到又有幾人。隨着互聯網興起，報業起了翻天覆地的變化，東方銳意發展網站資訊，《on.cc東網》深受網民歡迎，正是東方精益求精的明證。



不招人妒是庸才。正因為東方發展輝煌，獨家猛料源源不絕，尤其堅持站在愛國愛港立場，踢爆反中亂港集團的不軌圖謀，成為洋奴漢奸的眼中釘、肉中刺。網上抹黑不用說，最令人悲憤的莫過於港府不分青紅皂白，甘為反中亂港勢力的保護傘。不同政府部門對東方羅織的罪名千奇百怪，上門滋擾接二連三，儘管所謂的投訴最後證實不成立，但已令東方耗費不少人力物力應對。然而天地有正氣，讀者眼睛最雪亮。港府繼續狼狽為奸，打壓忠良，即是與民為敵，站在正義的對立面。在政府與報紙之間，人們必然毫不猶豫捨前者取後者！