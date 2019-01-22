港府突然提高申領長者綜援門檻激發民怨，而高官的傲慢姿態更是火上加油，最終在全城鬧爆下不得不跪低收場。港府強調收緊綜援門檻「並非為錢」，那麼所為何來？有人質疑港英餘孽存心搞破壞，並非沒有根據。



事實上，將長者綜援年齡由六十歲調高至六十五歲，一年慳下的公帑不過一至二億元，對於港府的龐大庫房而言，只是九牛一毛；相比港府的大白象工程動輒超支數十億、上百億元，不可同日而語；對於港府準備傾盡庫房所有的「明日大嶼」幻景，更是不值一提。諷刺的是，港府對香港人一味算死草，斤斤計較，對南亞假難民卻不知多麼大方、多麼仁慈，僅在過去五年間，港府花在假難民身上的錢高達五十億元，但高官的眉頭都不皺一下，對比何等鮮明，反差何等強烈。



晚清政府「寧贈洋人，不予家奴」，港府則「寧贈假難民，不予香港人」。更有甚者，對於社會各界倡議的取消行街紙制度、重設禁閉營、對犯罪假難民採取「即捕即解」政策，甚至退出有關國際公約，港府不是置若罔聞，就是以假難民「有人權」作為擋箭牌。



很明顯，在港府眼中，南亞假難民有人權，本地基層長者則沒有人權，或者已被剝奪「人」格，否則怎麼理解特首林鄭月娥所謂的有關政策調整「基本上冇影響到人」呢？