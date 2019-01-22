前特首梁振英的UGL案，律政司司長鄭若驊決定不予檢控，按照她的套路，說不定會連壹傳媒老闆黎智英涉嫌恐嚇本報記者一案也輕輕放過，若真如是，香港的司法權威將更蕩然無存。一個賊人正想偷竊，在未動手前旁人喝破他的企圖，賊人有所忌憚，便不敢胡來。本文也是擔演同一角色，事先喝破鄭司長的盤算，希望她能改弦更張，審慎為之。



所謂「不近情者多藏奸」，UGL案一查多年，恐怕早已決定了不起訴，但隨便公布又怕會惹起泛民主派強烈反對，所以一直在等待機會。終於等到反對派在立法會補選中接連敗北，民心離散，律政司便在此時出手，宣布終止UGL案調查工作。整個泛民陣營正氣息奄奄，無力還擊，鄭若驊自然得其所哉。



黎智英當日聲色俱厲，威脅記者說：「我實會搵人搞×你！」整個過程有拍攝片段為證，換作一般人，半年內便能落實檢控與否。如今該案已延宕了超過十九個月，律政司一直推搪，做法太不近情，我估計內中所藏奸情，就是鄭若驊根本不想檢控，正找尋合適時機公布消息。



但我勸鄭司長三思而行，如果這樣一件證據確鑿之事也輕輕放過，市民對你的信心恐怕會降至零。法律界十分看重案例，黎智英一事雖未正式成為案件，但也是一件個案，律政司今次的處理手法會對往後同類個案甚具參考價值。



天下間不容易有比肥佬黎當日更明確的恐嚇行為，因為有清晰的片段為證。若然律政司連此事也不管，試問日後還有甚麼恐嚇案是可以起訴的？那恐嚇罪是否該乾脆取消呢？希望鄭司長靜言思之，千萬別做法律界的罪人。