年年流感高峰期，年年前線醫護人員做到嗌晒救命！公立醫院長期人手不足，香港護士協會日前舉行「做爆、不如鬧爆」集會，協會提到護士面對十四項大問題，包括人手嚴重不足、病床標準基數「搬龍門」、常用護理用品不足、病房儀器破舊等。護士們異口同聲指現時公立醫院的環境十分惡劣，病人多到被迫睡在走廊或浴室門口，只能以屏風遮掩大小便，毫無私隱和尊嚴，護士則忙到連如廁和吃飯的時間也沒有。咁嘅環境，高官提不出實際改善人手方法，卻廢噏「捱義氣」論，難怪前線護士要鬧爆！



公立醫院的護士荒積弊已久，一名護士照顧六個病人係國際標準，家陣則一個護士經常要照顧超過十個病人。食衞局局長陳肇始強調政府已投放五億元，但承認有前線員工反映「未必完全感到資源達到改善情況」。林鄭月娥去年宣布向醫管局一次過額外撥款五億元，之不過呢筆錢僅用於招聘文職人員，話就話係減輕護士的文書工作，可是對護士荒完全未能對症下藥。



前線護士荒其實十幾年前已浮現，二○○○年政府面對財赤，竟然手起刀落關閉護士學校，巧立名目話要令護士「學位化」，可是大學並沒有相應增加護士學額，結果每年護士畢業人數由二千五百人驟降至不足六百人！醫管局要到○八年才重開護士學校，但速度遠遠追不上病人需求，何況私家醫院近年以較優薪酬及工作環境挖角，公立醫院不少經驗醫護流失。



護士集會高呼：政府無義氣！護士捱義氣！病人就斷氣！老朽不知醫管局高層有甚麼體會？佢哋個個年薪幾百萬元，唔該做吓實事，「捱義氣」捱得一時唔捱得一世！高官與其廢噏度日，不如多啲鼓勵自己嘅仔女投入護士行業，咁，即使畀人鬧爆，都可以挺胸傲然噴出：我真係盡晒力㗎！