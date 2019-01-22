美國總統特朗普執政兩周年，正式進入任期的後半段。看看，不但他本人帶領美國經濟進入前所未有的繁榮，副總統彭斯在他的英明領導下表現突出，連第一夫人梅拉妮亞也好得沒話說，總而言之，美國社會現在是一片歌舞昇平，形勢大好。



當然，如果你看的是美國媒體，得到的畫像將是南轅北轍。特朗普素以「最偉大的交易者」自居，但大家審視一下其施政成績單，卻很難發現有何「大刁」成交。單說美墨邊境圍牆風波，聯邦政府部分部門關門至今已一個月，創下極不光彩的紀錄。特氏最新作出的「妥協」，民主黨人「睬佢都傻」，甚至連坐下來談判都一口拒絕。



特朗普嘗言：「交易是我的藝術形式。有的人在畫布上畫得很美，有的人寫得很好。我喜歡做交易，最好是大交易。」這也是他兩年多之前能夠脫穎而出的原因，民眾正是希望迎來一位詭計多端的大亨和精明的生意人。說穿了，其實就是「搵人笨」而已。然而理想與現實存在極大差距，特氏國內交易固然失敗，國外的成績也是差強人意。華府最近對外公布第二次「特金會」的更多細節，但外界的關注度已不如去年。更有甚者，特氏上台以來，在朝鮮半島無核化方面其實進展不大，反而種種迹象顯示，平壤當局的核活動正在默默進行，充其量只是沒有再公開試射導彈而已。反而特朗普本人過足主角癮，也增加了吹噓的資本，才是最大的贏家。



跟中國打貿易戰也是如此，特朗普起初狂言很易贏，根本得啖笑，中方最終讓步多少未知，美國企業受損卻是鐵一般的事實。當然，政客總是姓賴，特朗普可以說他進行的是長線投資，只要給他多幹四年，可以為美國人賺得全世界！