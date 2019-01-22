特區政府一事無成，無能管治害苦港人。就以困擾港人經年的公營醫療為例，無論港府口說要怎樣加強、如何改善，到頭來又是光說不練，醫療亂象照樣無日無之，不但病床塞滿走廊，前線人手緊張的困局更愈演愈烈。百多名前線醫護人員日前到政府總部集會，抗議港府對問題視若無睹。



可惜，類似的行動成效十分有限。並非本欄潑冷水，而是特首林鄭月娥為人太冷血。君不見，去年六月一位患上白血病的前醫護人員在社交網站向林鄭發公開信，直斥港府麻木不仁，雖然坐擁逾萬億元財政儲備，肥到漏油，但公營醫院內仍有不少病人要瞓走廊、瞓洗手盆底，更甚的是即使嘔吐大作，也只能在病床上苟延殘喘。事關醫護人手嚴重不足，非不為也，實雙拳難敵四手也。好了，控訴過後，度月如日的林鄭何曾有作過積極回應？她寧願削尖腦袋，把時間與心思用在收緊長者綜援申領門檻，也懶得理會市民死活，誰叫你冇錢還學人病？



是的，上述虐老政策由上屆政府提出，林鄭政府只是負責執行而已。可是，上屆政府也宣布投放二千億元加開醫院病床，不過至今仍是只聞樓梯響，林鄭何不出手把千瘡百孔的公營醫療問題撥亂反正？不將應做的事做完，卻來打劫貧苦長者的荷包，這才是「執行上出了問題」。



港府若不是將老弱病殘者視為「低端人口」，是絕對做不出這些涼薄行徑的。林鄭角逐特首時提出「同行」口號，當選後又將「與市民同行」當成口頭禪，結果一再漠視市民需要，更對長者、病患大搞剝削。她形容自己是「直言」之人，實際上應是「食言」才對。