去年財政預算案「派糖不均」，政府事後補鑊推出四千元關愛共享計劃，直至昨日正式派發申請表格，前後歷時近一年，時間之長已為人詬病，惟不要以為長時間籌備就可萬無一失，結果當局仍然「甩轆」處處，市民成功領取四千元前要「過五關斬六將」，而且是一肚氣。



昨日是四千元計劃派發申請表格的第一天，領取表格的市民蜂擁而至，結果部分地區的市民要大排長龍，申請表格迅即派完，不少市民撲空。此外，職津處熱線電話亦「冧檔」暫停服務，電話錄音指熱線正進行系統更新，要轉駁去1823熱線。



若然這是籌備近一年的「成果」，這個政府真的太窩囊，加上行政費竟然超過三億元，納稅人必定有冤枉兼「掟落鹹水海」的無奈。政府預計合共有二百八十萬人受惠，雖然申請期有超過兩個月時間，但市民期望「早填表錢早落袋」的心情，高官無理由一無所知。凡此種種客觀因素加在一起，已足夠測試政府部門面對大量市民查詢的承載能力。



因此，派四千元熱線開通首日，理應增加人手及熱線數目，以處理龐大數目的來電查詢，尤其是廣大市民最關注的，是自己是否合資格領取四千元？假如合資格，又是否能全取四千元，抑或是有所扣減？加上提交證明文件可能出現的疑難，市民必「打爛沙盆問到篤」，事關一旦被發現虛報，將要面臨刑責，市民小心為上，實屬人之常情。



然而，政府再次「甩轆」收場，「派錢派到畀人鬧」，先是四千元計劃「唔清唔楚」，再到熱線一開波就「冧檔」，申請表格又迅即派罄，反映負責高官思慮不周兼「離地」，沒有多走一步易位思考，從市民角度出發做好安排。政府有必要檢討今次事件，勿再重蹈覆轍，「貼錢買難受」。