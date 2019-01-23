正論：分流方案又跪低　這個政府實在廢

港府施政推出一項，跪低一項，已經成為常態，撤回原定今日提交給立法會的三隧分流動議是最新的例證。運房局局長陳帆昨晨還在強調會繼續爭取立法會支持有關方案，下午就自打嘴巴，將「朝令夕改」提升至「朝令午改」的新境界，令人嘆為觀止。說到底，政府施政閉門造車，嚴重脫離民意及政治現實，最終只能是自取其辱。



施政報告中提出三隧分流方案，將紅隧及東隧收費劃一增至四十元，將西隧收費減至五十元，政府希望收窄三隧收費的差距，誘使更多人使用西隧，出發點不可謂不好，實際上紙上談兵，因為讓東隧及紅隧的使用者補貼西隧擁有者並不公平，不可能得到民意支持。港府聲稱分流方案符合香港整體利益，是最好的方案，純屬自說自話。



就政治現實看，今年及明年分別有區議會及立法會選舉，政客為選票考量，不可能支持得罪選民的方案。尤其是特首林鄭發表「議員批准論」，將提高長者綜援門檻的「虐老」責任推卸給建制派，雙方有了嫌隙，建制派再不會盲目「保皇」為政府背書，可謂意料中事。事到如今，分流方案不可能獲得立法會支持已是「板上釘釘」，政府除了撤回，別無選擇。



可笑的是，陳帆明知再次跪低已成定局，但為了挽回顏面，給自己找下台階，聲稱將繼續游說立法會各派支持，並認為尚有「求大同存小異」的空間，這不過是自欺欺人而已。



三隧車流量嚴重不均早就備受詬病，三隧分流也是老生常談，可惜的是，港府付出了不菲的顧問費，至今沒有一個分流方案成事。問題一拖再拖，拖到年前東隧專營權到期，本以為政府有兩條隧道在手，有助增加與西隧擁有者的談判籌碼，到頭來仍然搞出一個令人失望的「爛鬼」分流方案，這個政府之廢由此可見一斑。西隧專營權將於二○二三年到期，相信西隧擁有者為爭取利潤最大化將不斷獅子大開口，三隧流量失衡問題勢必雪上加霜，有關爭拗沒完沒了，整個社會將為此付出更沉重的代價。



是否四年後三隧全歸政府擁有，分流問題就可一鼓而平呢？未必！數據顯示，紅隧及東隧在高峰期間的車流量超過設計容量的六至七成，西隧在高峰期的使用量也已達到設計容量的九成，即使實現分流，只能提高三隧使用效率，而不可能從根本上解決車輛過多的問題，正如港府宣稱中環灣仔繞道開通有助疏導交通，結果是塞爆依然。



歸根究柢，香港交通擠塞問題之所以愈演愈烈，癥結在於港府在交通基建方面舉步維艱，遠遠落後於車輛數量及經濟活動的增長，現有三條過海隧道已無法應付實際需求，只有興建第四條過海隧道，或者於九龍或新界另建商業中心，才有望紓緩交通困局。港府施政頭痛醫頭，腳痛醫腳，鼠目寸光，不可能有此長遠打算，意味着市民只能繼續忍受交通擠塞的痛苦，不知何日是盡頭。