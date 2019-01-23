功夫茶：派錢四千未見影　基層一早被玩殘

哲學家尼采有句名言︰那些殺不死我的，必使我更強大。照咁睇嚟，嗰啲過五關、斬六將，最終成功從特衰政府手指罅攞到四千銀嘅基層市民，堅韌不拔毅力可嘉，他日必定有運行！



各位看官，唔係吹水。舊年港府庫房錄得破紀錄嘅一千六百億元盈餘，特衰政府拒絕全民派錢，最終喺民意壓力下跪低，推出選擇性派錢方案，向合資格人士派發四千元，名為「關愛共享」，結果玩殘市民，淨係派申請表已經亂成一鍋粥，有啲區唔使幾粒鐘就冇晒貨，搞到唔少人白行一趟；有市民一家十口攞表，卻發現每次只限攞兩張，結果又要從頭排過，真係唔得佢死。



當然喇，一表在手並唔代表有錢到手。事關成份Form水蛇春咁長，查家宅都算嘞，萬一唔小心漏報填錯，分分鐘監都有得坐，市民一路申請一路擔驚受怕，政府係「關愛」定「虐待」，仲使問嘅。最離譜嘅係，話就話派四千銀，市民最多實收三千九百九十七，唔知嘅仲以為財仔扣「手續費」。原來申請表格加上證明文件「斤両十足」，必須貼夠三蚊郵費，香港郵政少一毫子都唔會幫手投遞，亦唔會退件，市民隨時見財化水都唔知咩事。



真係諗極都唔明，家陣係互聯網時代，傳份表格電腦一click搞掂，點解仲咁落後要郵寄，唔通呢啲就係官老爺講嘅「智慧城市」？難為政務司司長小肥張仲一味死撐，話如果要設計網上交表，連同招標需時十八個月，結果一嘢被資訊科技界人士踢爆，寫個程式只係手板眼見功夫，使乜要搞一年半咁耐呀，廢柴官僚非不能也，實不為也。



更可惡嘅係，政府明知二百幾萬人受惠於派錢計劃，卻偏偏只印製百幾萬份表格。喂，就算班官點人頭豬腦，斷估都冇可能犯咁低級嘅錯誤，唯一合理解釋係，特衰政府派錢不情不願，你要我鐵公雞拔一毛，我就要你班蟻民剝層皮，特登重重設限，唔係表格供不應求，就係電話熱線接唔通，申請者想通過政府電腦印製表格吖，連白紙都要自費，官老爺盡情羞辱一番，睇你下次仲敢唔敢攤大手板問政府攞錢。



呢嗱，有辦你睇，港府收緊長者綜援門檻引發眾怒，結果要推出「就業支援補助金」補鑊，表面上叫做補番差價，實際上長者必須承認自己無能力工作，你話同「嗟來之食」有咩分別？



所以話啫，港府施政甩漏不斷，除咗蠢得交關，最關鍵係有人存心搞破壞，挑起民憤，為反對派提供彈藥。一句到尾，港英餘孽一日喺度搞搞震，香港人只會一次又一次被玩殘！