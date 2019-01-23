世界視線：英美續上演鬧劇　不找人祭旗難了

英國首相文翠珊在周一（21日）向國會提出脫歐替代方案，新瓶舊酒令人失望，下周二（29日）闖關勢再度遭否決。工黨黨魁郝爾彬揶揄她像喜劇電影《偷天情緣》主角，每天樂得重複做同樣事情。英國本就期待與歐盟分手後逍遙自在，好一個文翠珊，經兩年努力將一套喜劇劇本演成鬧劇，讓國人哭笑不得。



相隔大西洋的好兄弟美國不遑多讓，政府停擺本應一日也嫌多，竟然持續超過一個月破盡紀錄。特朗普與民主黨隔空交戰，最初火花四濺，好戲連場，然而日復如是，對白漸成陳腔濫調，民主黨佩洛西像人肉播帶器不斷重複卸責，任美國總統如何聲嘶力竭，七情上面，也挽救不了這套鬧劇。



同樣是鬧劇，文翠珊處境比特朗普更險峻。神女有心，襄王無夢，歐盟拒絕重開談判，原協議無修改空間。女首相口硬說不會延長三月二十九日的脫歐期限，亦不會有二次公投。她老早預計英國很大機會在沒有協議下脫歐，國際貨幣基金組織（IMF）曾警告，英國硬脫歐的經濟損失，會比有協議情況下多一倍。



商機或許有轉機，但有一點可以肯定，人員和資金未來將不可能再像以往在歐盟國家自由流動，一切從頭開始，歐盟勢必對這位「舊臉孔新人」附加種種嚴格條件。以為自由走向世界，結果連鄰國也不能自由出入，還有仍在歐盟的愛爾蘭邊界問題未解決，北愛爾蘭這個燙手山芋在關鍵時刻又發生汽車炸彈襲擊。前路處處是紅燈，黨友兼內閣大臣盧綺婷警告，文翠珊若阻止黨內議員投票支持延長脫歐期限，將有四十名官員因此辭職。



有心偷天，無力換日，文翠珊能挺得過不信任動議，也無面目面對江東父老，在唐寧街的日子和脫歐期限同時在倒數。英國女首相眼前條條是死路，外界看美國總統則是自尋死路。好好地在中美貿易戰着着佔先，勢打勝漂亮一仗為連任贏取籌碼，卻無端端硬綑綁圍牆資金和聯邦政府撥款，逼民主黨和自己對賭，兩敗俱傷，白宮隨時有要員因此「人頭落地」，特朗普更可能因此賠上政途。西方民主標榜問責，英美這兩場鬧劇，不找人祭旗實難收科。