中環灣仔繞道耗資三百六十億元，費時九年，使來往東區及中環的車程省了十數分鐘。這值得嗎？特別是在其他更關鍵和更有效益的交通基建拖延不建下，是否輕重先後次序出了問題呢？



公路新建捷徑主要是對車主有所幫助，受惠者有限，也有貧富差別。而重公路輕軌道，怎樣可改善環保，減排廢氣呢？本港人口正向新界遷移，惟交通規劃仍是以中環為中心。東鐵西鐵已超負荷，每天因交通往來產生的社會和環保成本巨大。回歸後，特區政府未有改變殖民地的政策取向，對軌道交通還拖拖拉拉，不願建設。若不是有中央壓力，高鐵或許早已不建，港珠澳大橋竟然不建鐵路橋，更不用說沙中線延誤、北環線還未動工。



中環灣仔繞道正反映出香港工程效益低落。耗資之大、歷時之久，早可興建東鐵二線，惠及沿線龐大的人口，也可建造屯荃鐵路，改變新界西南沿海發展狀態，更可促使新界鐵路連網，大增效益，受益者以百萬人計。



香港交通有規劃，但意念落後，不是以軌道交通為主，而是公路建設為先，罔顧社會效益和環保需求。若非環保人士反對，政府恐怕會把維港填滿，為的是地價和地產發展。



香港是自由港，也坐擁萬億儲備，發展落後非缺乏資金、人才和技術，而是主政者思想落後。新加坡本落後於香港，現在卻處處領先，箇中關鍵可能是香港仍用殖民地的官員、政策與體制。