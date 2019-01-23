十一年前，科索沃在美國和歐盟操弄下，從塞爾維亞國分裂出去，成立科索沃國。遠在萬里之遙的台灣當局十分興奮，似乎看到了有朝一日「台灣建國」的「美好前景」。



台灣「外交部」也不管科索沃知不知「中華民國」的存在，就發賀電「承認」對方「建國」，博懵「邦交」一番。賀電說：「科索沃正式宣布獨立建國，並獲美國及歐盟主要會員國的支持，台灣對此表示恭賀。身為國際社會堅持民主自由價值的一員，台灣人民樂見科索沃人民享受主權獨立與民主自由的果實」云云。



台灣當局為了實現「台獨」、「上趕着」和科索沃「套近乎」，弄了兩份「投名狀」，一是他和老美的關係，撻老美的朵；二是聲稱自己是「國際社會民主自由」的一員，和科索沃有共同「價值觀」。可見，台灣當局為了實現「台獨」已經到了在國際社會見縫下蛆的地步。



然而，外界不知道科索沃收到台灣當局的賀電後是怎麼處理的，大概會冷淡對之吧，否則台灣方面早就大吹大擂了，大家知道的是，科索沃和台灣至今也沒「建交」。可見，撻老美的朵，吹甚麼「民主自由」都沒用，台灣當局要怪就怪他們要搞分裂、搞台獨，遇到的是不可逾越的高山，不像科索沃那麼「好彩」，只要有老美和歐盟支持就能「夢想成真」也。



自古科索沃屬於塞爾維亞，科索沃的阿爾巴尼亞後裔在西方支持下，上世紀末發動武裝叛亂，要求「建國」，塞國政府堅決鎮壓，美國和歐盟出兵干涉，攻打塞國，佔領科索沃，之後宣布獨立建國，整個「流程」像極當年日寇侵佔我國東三省，扶植成立滿洲國。



怪不得台灣當局的「代入感」那麼強烈，十一年過去，蔡英文政府繼續高唱「台獨」，要獲老美支持和「民主自由價值觀」可獲國際聲援的老調子。