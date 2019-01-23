五十年光陰，在歷史長河中不過是彈指一揮間，但對於《東方日報》來說，五十年風雨兼程，既是漫長的，也是艱難的，更是成功的。一份報紙連續四十三年全港銷量第一、讀者人數最多，絕對是香港報業的傳奇，是任何人都無法企及的高峰，《東方日報》被譽為「香港人的報紙」，實至名歸。



東方的成功並非幸致。其不畏強權，不做傳聲筒，堅持為民喉舌，為基層發聲，敢於批評政府施政亂象，敢於揭露社會黑暗面，成為正義傳媒重鎮，深受港人支持。尤其在事關國家民族的大是大非面前，東方一向立場鮮明，鐵骨錚錚。當年站在與港英政府抗爭最前線，成為香港順利回歸的定海神針；如今又與餘孽漢奸針鋒相對，成為一國兩制的中流砥柱。儘管東方長期遭受種種無理針對和打壓，既有來自反中亂港勢力的明槍，也有來自港府無間道的暗箭，但始終屹立不搖，而且愈鬥愈勇，不能不說是一個奇迹。



滄海橫流，方顯英雄本色。過去半個世紀，香港經歷了風風雨雨，興衰起伏，東方能夠在艱難的環境和激烈的競爭中脫穎而出，憑的是頑強拚搏的決心，以及擇善固執的堅持，這可以稱為獅子山精神，也可以稱為東方精神。如今香港亂象叢生，反中亂港勢力猖獗，港獨氣燄囂張，偏偏港府施政無能，中央束手無策，在這種情況下，港人更加需要正義傳媒。



「鐵肩擔道義，辣手著文章」，在東方第四權監督之下，任何牛鬼蛇神、妖魔鬼怪都將無所遁形。