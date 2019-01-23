世風日下，道德淪亡。虐兒慘劇接連發生，香港剛有四歲女童被母親女友人虐打險死的案件宣判，台灣也發生男童買肉圓沒加辣遭躁父打趴在地，以及歲半幼童打翻奶瓶遭年輕母親用「不求人」活活打死悲劇。



香港自詡法治之區，法律制度在兩岸三地最完善，詎料上述虐兒案的兩名女被告，最終只被判處不足三年的監禁刑期，與虐兒罪最高監禁十年相距甚遠。當然，法官一言九鼎，不容挑戰，否則大大頂藐視法庭的帽子隨時扣下來。然而公道自在人心，法官一方面痛批兩名被告「令人髮指」，另一方面予以輕判，如何反映案件嚴重性？又如何有阻嚇力？



如此看來，台灣的做法可能還更「痛快」。該名打死親女的年輕媽媽，被捕後被民眾包圍痛罵，甚至有人打爆涉案媽媽男友的私家車擋風玻璃，嚇得涉案人不敢步出警署。至於暴打兒子的躁父更被村民帶同辣醬「侍候」，復被拳打腳踢。以暴易暴固然不可取，筆者絕不贊成，採取暴力的民眾據報已遭警方扣查，但虐兒事件實在天理不容，法律未能即時彰顯正義，人們有這樣反應絕對不足為奇。



反觀內地做法最令人莫名其妙。接連有網民在高鐵或醫院等公眾地方，拍下獸父疑性侵年幼女兒的視頻，網民怒不可遏並向公安舉報，奈何調查只是走過場，最後往往以「家事」為由輕輕放過。中國人向來深信「寧教人打仔，莫教人分妻」，虐兒以至性侵事件屢禁不止，這種思想遺害最深。