水無常形，兵無常勢。前蘇聯曾經與中國一樣，長期保持「不率先使用核武」政策，但到了二○一○年，俄羅斯改弦更張，聲明即使僅遭受常規武器威脅，俄國有權使用包括核武在內的軍事力量，進行先發制人攻擊。最近，因應美國揚言退出《中導條約》，俄羅斯亦重啟俗稱「死亡之手」的核戰略，以不惜與美方同歸於盡的姿態，增加其核武威懾力。



事實上，受美國退出《中導條約》威脅的不僅是俄羅斯。美國已將中國視為頭號敵人，在南海不斷挑事，也必然力阻北京武統台灣，美國軍方更一再狂言「準備今夜就開戰」，在這種情況下，中國還要堅持數十年不變的「不率先使用核武」政策，自綁手腳嗎？



正如軍事專家指出，若美國發動第一輪攻擊，足以摧毀中國的大部分核武庫，再通過其部署的導彈防禦系統，美國有信心將中國殘餘的核導彈攻擊攔截在國境之外。一旦中國的核武失去威懾力，美國還怕與中國開戰嗎？



時移世易，中國應該認真考慮修改已不合時宜的核武政策，化被動為主動，盡早正式向國際社會宣布，當中國的國家安全遭受到威脅時，不論敵方使用常規武器或核武器，中國將使用包括核戰略打擊力量在內的一切手段來保障自身的安全，唯其如此，才能有效地阻嚇敵對勢力對中國的軍事挑釁及核訛詐。