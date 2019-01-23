有傳中國對美國的貿易談判願意進一步退讓，答應在六年內將貿易順差降至零，美方則步步進逼，要求在兩年內達標。開天索價、落地還錢是談判慣用手法，沒甚麼稀奇，估計最後中間落墨，談到四、五年內消滅貿易逆差，美方是可以接受的。



在美國眼中，中國之前慣於不遵守協議，據說今次美方便提出要定期監察新協議的實施進度，如發覺中方未能踐諾，可以隨時加徵關稅。身正不怕日影斜，如果北京確實打算實踐承諾，那就不怕美方定期核查，說實話，中國也是時候要建立一個言必信、行必果的形象了。



但最尷尬是這等協議一出，中方在面子上會覺得掛不住，活像美國成了嚴厲的老師，高高在上，中國則只是學生，要受着嚴師督促。不過如果這樣的讓步，可以換來美國保證不再截殺中國高新科技發展的話，恐怕也得考慮接受，棄車保帥，有時是沒法子的事。



今趟美國發動對華貿易戰是有備而來，更有盟友支持，中方自然處處受制於人，除非敢打持久戰，否則定要認栽。中資企業華為的高層正被加拿大扣押，中國的5G技術正遭受多個國家杯葛，我國的經濟又正處下行，股市疲不能興。凡此種種，都是美方握在手上的有力武器，相反，中方能握在手中對付美國的武器卻不多，形勢比人強，焉能不低頭？



美國股神巴菲特早在總統特朗普上台前已斷言，美國經濟強勁，上升的勢頭不會改變。狂人敢對中國強硬，所憑者就是美利堅經濟暢旺。而反觀中國經濟，近年正在滑坡，此消彼長，選在此時開戰當然吃虧，若不想再糾纏下去，就惟有在可讓處多讓一點了。