護士協會日前到政總集會，並遊行至特首辦，是前線醫護人員罕有的街頭抗議，筆者對此深表同情及理解。



公立醫院前線醫護多年來人手不足，導致工作負荷過重，冬季流感高峰期間問題雪上加霜，一名前線醫護人員須照顧十多位病人，醫護的工作不能出錯，壓力之沉重可想而知。食物及衞生局局長陳肇始日前說醫護人員「捱義氣」上班，有前線人員對言論感不開心。陳肇始本是護士出身，相信能夠明白護士的難處，希望陳肇始能切實解決問題，不用護士「捱義氣」。



政府去年度提供一次性額外五億元撥款，給醫管局用於冬季服務高峰期，護協指這筆款項至今只用了一半，醫管局則指撥款已悉數用盡，並指護協所指的二點五億元餘額是原來預留資源，對於前線護士們的指控，希望政府能清楚交代，若資源不足，政府要考慮增撥額外資源應對流感。



雖然醫管局日前表示會上調前線員工特別酬金一成，但部分護士提出指控，指醫管局剋扣加班特別酬金，以及申請加班的行政程序繁複，阻礙護士加班工作。前線護士拚命工作理應獲得合理回報，局方必須解釋清楚是否真有剋扣酬金一事，亦要簡化加班行政程序，讓有意加班的護士可以繼續留院服務病人。



政府應以新思維規劃醫療系統資源分配，加快公立醫院發展計劃，改善護士薪酬福利，加快招聘及培訓工作等，全方位減輕前線人員壓力，勿迫使護士「捱義氣」。