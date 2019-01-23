《東方日報》昂然踏入五十周年，「風雨兼程五十載，日出東方照未來」，老朽日前展讀「正論」，作為一個老讀者及老作者，同時也算是個資深媒體人，八十年代初入行，見證了紙媒的盛衰，感觸特別多。



《東方日報》半世紀以來為民發聲，不為帝王唱讚歌，堅守「求精、求真、求快」的辦報精神，深得各界認同，連續四十三年銷量全港第一，讀者人數最多，為報壇留下一個擲地有聲的註腳，成為香港報業傳奇。這一份驕人的佳績，在在印證東方報業集團上下的正心誠意，不忘初心，才能「根腳盤來爪距粗」，真真正正是一份「香港人的報紙」。正如「正論」指出：東方始終將讀者的需要放在第一位，始終以香港的利益為依歸，始終堅定民族大義，始終抱持家國情懷，因此得到讀者的不離不棄，第一大報的地位堅如磐石。



然而，「愛國愛港屢遭殃，反中亂港有獎賞」，世事就是如此荒謬，上世紀八十年代東方已旗幟鮮明地支持香港回歸祖國，壞了港英政府及洋奴漢奸的好事，因此淪為眼中釘、肉中刺，一再遭到打壓；更可恨的是，東方多年來無畏無懼，充分發揮「第四權」，早於七十年代，創辦人已遭政治迫害，而自回歸前起，東方更開始遭受港府不同部門打壓，被無理調查起訴及登門滋擾，種種行徑明顯意圖滅聲，認真豈有此理！東方因心力交瘁，被迫停辦東方、太陽兩報基金。事實上，兩報基金多年來惠澤近二百萬人，停辦對大眾確是一項損失。「日出東方照未來」，老朽希望當「善有善報、惡有惡報」回來時，「東方日報慈善基金」能再起動運行，關顧社群，惠澤基層！



東方屢遭迫害及打壓，依然毅然挺立，迎難而上，大有「迎寒冒暑立山岡，四季葱蘢傲碧蒼」的豪情氣概。水深江湖闊，東方歷經考驗，蛟龍都未曾驚過，何況一眾蝦毛、宵小之徒！