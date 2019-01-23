港府補鑊向市民派發四千元，結果派表都亂過亂世佳人，有派發的地點一早「冇貨」，有職員以英文版表格打發市民。其實用膝頭哥諗吓都知，受惠者中不乏長者，這樣做不是強人所難又是甚麼？



類似的低級錯誤，不勝枚舉。最簡單的電話查詢熱線，一開始已難以接通，情況堪比出售演唱會門票的城市電腦售票網。事實上，一早已有人指出，四千元受惠者當中，除了一眾公公婆婆，亦有很多大專學生，他們普遍熟悉電腦科技，如果設網上交表，起碼可分流部分人流，這幾天的混亂情況當可大幅減少。



對此，官老爺竟辯稱招標需時十八個月，簡直侮辱了七百萬市民智慧。正如資訊科技界立法會議員指出，相關程式設計工作「易過借火」，再怎麼慢工雕琢，也斷不可能用上一年半時間。再看看同屬政府部門的入境處，為全港市民更換智能身份證，兩年內便可完成，可見特衰政府便民利民，是不為也，非不能也。



聽聽署理特首張建宗的話，就知所言非虛。原來官府明知合資格領取者達二百多萬人，但偏偏就只印一百萬份表格，比率連一半也沒有，結果自然出現「搶食」的一幕。事實上，市民成功搶到表格，只是「成功」的第一步，萬一臨門一腳忘記貼上足夠郵資，隨時被當作「廢物」處理，見財化水，喊都無謂。至此，官老爺的傲慢心態表露無遺︰小民們大呼小叫要求派錢，政府違反「審慎理財」的原則，已是「皇恩浩蕩」、顏面掃地，小民還想「躺着收錢」，如此惡例一開，他日定必「後患無窮」。可以這樣說，派表期間發生的種種亂象，一切盡在涼薄官員的掌握之中，市民攞呢四千銀搞到像嗟來之食那樣，不禁叫人質疑，這到底是關愛還是虐待？