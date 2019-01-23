古人說：「愚者千慮必有一得。」恐怕若見識過特區政府種種化神奇為腐朽的無效施政後，也得認同已故物理學家愛因斯坦所說，人類的愚蠢真是無極限。



話說耗資三百六十億元、歷時九年建造的中環灣仔繞道日前正式通車。結果一如近年啟用的多項大型基建一樣，亂象紛呈，低級錯誤之多，會嚇你一跳。隧道路段滲水、道路顛簸不平、指示路牌誤導駕駛者等只屬前菜，最大鑊是道路規劃差，入線安排混亂，司機要在數秒之內，於川流不息的車龍間完成切線，險象環生。各位事忙沒空親自駕車一試這種「生死時速」滋味的，網上已經有不少車輛左穿右插連切多線的片段。可以預期，以香港不少司機偶爾逆線行車、剷上行人路、行一段路急煞，再行一段路再急煞等亂來的駕駛態度來看，車輛碰撞只是遲早之事，分別只不過是大大鑊的死傷枕藉，抑或僅輕微揩擦後，涉事司機將車輛停在原地講數，嚴重阻塞交通而已。



再說，繞道西行方向因林士街天橋接駁工程尚餘一個月才完成，現時以雪糕筒將路段攔住，車輛只可由北角入口到灣仔或中環，不可經林士街天橋前往西區。駕駛人士稍沒為意，又要費時失事「繞道」前往目的地。特區政府搞基建，無論啟德郵輪碼頭、港珠澳大橋，總是配套要乜冇乜便急着啟用，反正超支延誤乃家常便飯，又急甚麼急呢？



坦白說，興建中環灣仔繞道目的在於疏導中環的交通擠塞，可是不論司機或乘客俱指繞道幫助不大，塞車情況未見改善，行車時間亦與繞道通車前相差無幾。說來說去，這條花費三百多億的道路，到頭來受益者竟然不是道路使用者，而是承建商，你說好不好笑？