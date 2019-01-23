政府最近一周補鑊停不了，先是收緊長者綜援門檻遭鬧爆，要補鑊推出就業支援補助金，填補差價，再到首日派發四千元申請表格又甩甩漏漏，表格供不應求，熱線電話「冧檔」，最新一役就是中環灣仔繞道通車後首個上班日立即「爆鑊」，繁忙時段中上環一帶大塞車，甚至「倒灌」回西隧，龍尾一度伸延至九龍大角咀一帶。



中環灣仔繞道興建多年，啟用由好事變壞事，運輸署有不可推卸的責任，由繞道附近路牌指示不足，再到宣傳不力，無盡早讓傳媒去實地視察，令駕駛者「盲舂舂」，啟用當日險象環生，包括多個傳媒均直擊車輛揀錯行車線，要臨時臨急切雙白線，就知道啟用初期無意外發生已算是萬幸。



不過，要數當局最離譜的，就是以中環灣仔繞道開通，硬銷三隧分流議案，當局的一廂情願最終要付出代價，就正如網民揶揄三隧「自動」分流，演變成「齊齊塞爆」，成為市民最新怨氣的源頭。



就在繞道「未見其利，先見其害」，加上議會內外都鬧爆政府「腦殘」及配套落後下，政府雖然趕緊加設指示牌，無奈群情洶湧，最終宣布押後原定今日硬闖立法會的三隧分流無約束力議案。



其實三隧分流議案「跪低」，就是政府冇神經的縮影，當局無視跨黨派議員的質疑，擺出方案「零修改」空間要議員硬啃，一味硬銷到底，懶理有根有據的反對聲音，注定三隧分流方案「撼頭埋牆」收場。



也許事實勝於雄辯，政府自行押後三隧分流議案，不能說的原因，是免得遭議會否決「打臉」，另一個不言而喻的原因，就是高官為政治上錯判形勢，承受惡果，若然連同上周就長者綜援風波「跪低」提出補鑊方案，政府的自以為是已造成兩次重大挫敗，假如政府拒絕改弦易轍，官員繼續以大石砸死蟹的思維施政，遭遇更多的挫敗只是時間問題。