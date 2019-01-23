近日看到一篇評論，名為《叫不出口的Xiqu Centre》，批評西九龍戲曲中心的英文名稱不應定為「Xiqu Centre」，指外國人難以讀出譯音，窒礙向外宣傳本港戲曲文化等等的論調。不過，我認為文化終究能否傳播成功，取決恰恰可能是我們的自信，而不是一味遷就外國人士的習慣。



國家近年提出「中國夢」的思想，故事要從十九世紀的鴉片戰爭說起。順帶一提，我們將此戰爭稱為「鴉片戰爭」，是因為該戰爭由鴉片而起，坦誠地表達出帝國主義者利用傾銷鴉片製造事端。不過，西方的歷史書往往只會稱為「第一次中英戰爭」，草草含糊帶過，不明當中背後的意義。幸然，我們中國還是着重歷史的撰寫，表達出一種不妥協的堅持。若然一直以遷就外國人的心態辦事，最終失去的將會是自己的文化和價值。



說回「中國夢」，百多年前清廷積弱，面對外憂內患，發起「洋務運動」，仍為「中學為體，西學為用」，尚未打破國人的自信。直到一九○○年的八國聯軍之後，本為排外的情緒轉為懼外媚外，也正正因此影響到中國的自信。事實上，在上個世紀，中國走過的路是艱辛，但也一直在向前奮進。肅清軍閥、戰勝日本、成立新中國、打破封建思想，乃至後來的改革開放，創造多個經濟奇迹，為國人增添了不少「底氣」。



今時今日，中國有自己的航天科技，軌道空間實驗室名為「天宮」，英文則為「Tiangong」。外國媒體也會使用「Tiangong」一詞，沒有將其進行意譯，變成類似「Haven Palace」等稱呼。無他，「天宮」簡單清楚，而且是中國的原創科技，實在毋須再進一步演繹。不過，曾幾何時，國內曾將一本關於中國哲學的英文書籍進行翻譯時，將「孟子」（英文為「Mencius」）譯成「門修斯」。當年因而鬧出極大笑話，也反映着文化自信的重要。



有時在外旅遊，走過華人聚居的地方，許多英文生詞都不乏中文的影子，尤其是體現在「吃」的方面。舉例來說，「Cha siu bao（叉燒包）」、「Ho fun（河粉）」、「Oolong tea（烏龍茶）」等，一點沒有違和感。外國人點餐時，也沒有因為是音譯而出現理解困難，因為已經深入民心，是一種文化軟實力的表現。又好像，意大利的「提拉米蘇」是否一定要將其叫成「意式蛋糕」，又或「卡布奇諾」是否一定要是「泡沫咖啡」呢？



說回「Xiqu」，驟然有種親切的感覺，也是對自我文化的肯定。如果根據以往的譯法，就會成為「Chinese opera」。然而，在西方人的眼中，「Opera」予人的感覺是歌劇，以歌曲為主推動劇情，未能充分地表達出中國戲曲獨有的武打元素。也許，有人會指「Xiqu」對於外國太過陌生，未能有效推廣戲曲的文化。我對此不能苟同，凡事總有個開頭，相信隨着時間的推移，總會有更多人認識到「Xiqu」。試想想，上至「Tiangong」，下至「Cha siu bao」，都不可能是第一天誕生就有廣泛認知，而時間就正正是當中的推手。



再想深一層，如果每一種事物都在遷就他人，將可能會有災難性的後果。記得兩年前，有人公然在立法會內用「支那」二字稱呼中國，激發起全球華人的嘩然，亦顯示出他們的無知及不堪。「支那」乃日本軍國主義者在二戰時對中國的蔑稱，作為中國人應對此表達不滿及憤恨。相反，有人不明所以，特意用上「支那」，實在令人相當可惜及遺憾，也充分反映文化自信的重要。



今天，我們慶幸生活在太平之中，國家實力逐漸壯大，但文化的自覺有時尚未追及。要對外傳播中國的軟實力，靠的不應是財力或技術，反而是群眾的自信，一種內醒的自覺，是能立於國際間不卑不亢的精神。