正論：宜將剩勇追毒梟　更要嚴打保護傘

內地掃黑除惡運動進入高潮，公安部長趙克志要求執法部門加強掃毒情報工作，提升打擊毒品犯罪能力。本港警方及海關亦表現神勇，近期連破毒品大案。然而掃毒行動捷報頻傳之際，人們也不免產生疑問，為何過去的香港彷彿天下太平，如今毒品案卻掃之不絕？



香港海關昨日宣布在香港國際機場偵破一宗利用空運販毒大案，檢獲市值五千七百萬元的毒品。警方亦在沙頭角一間村屋檢獲價值二千五百萬元毒品，拘捕四人，包括三名本地男子及一名哥倫比亞籍男製毒師，其中一人有黑幫和勝和背景，這也是過去大半年內破獲的第三十二宗涉及和勝和毒品案，和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻販毒集團再遭沉重打擊。然而，百足之蟲，死而不僵，上海仔窮途末路勢必上演最後的瘋狂，當局必須嚴陣以待，不可有稍微的鬆懈。



從本港及內地近期破獲的毒品案觀之，上海仔販毒集團多由緬甸走私毒品至內地，再輾轉運往香港、日本、南韓等地，如今警方捕獲哥倫比亞籍毒犯，而哥倫比亞與東南亞的「金三角」並駕齊驅，是臭名昭著的世界兩大毒品王國，這足以顯示上海仔是國際級別的毒犯，對全球構成嚴重威脅，而香港儼然是上海仔販毒網絡的中轉站，說香港已淪為毒港，一點都不過分。



有道是，羅馬不是一天建成的，香港淪為全球毒品中轉站也絕非一夜之間發生，過去本港很少破獲毒品大案，原因是粉飾太平。這就好比家中鋪的地氈，外表富麗堂皇，但只要揭開地氈，就會發現有許多蟑螂臭蟲藏身其下，香港過去予人很安全、很乾淨的印象，其實都是假象而已。說到底，朝裏有人好販毒，上海仔販毒集團在香港經營多年，樹大根深，無孔不入，只消看看前退休警司充當上海仔的馬仔，高級警官出席上海仔嫁女宴並坐到主家席，以及上海仔被起訴前獲警方高層通風報信潛逃海外，就知道何謂兵賊一家。上海仔惡貫滿盈卻至今逍遙法外，正因為頭上有堅固如金鐘罩般的超級保護傘。



可見光是打擊毒品案、拘捕一些蝦兵蟹將是不夠的，最重要的是斬草除根，除了將大毒梟追捕歸案，繩之以法，還要嚴打保護傘，廉政公署對當中涉及的腐敗問題絕不能坐視不理。事實上，內地掃黑除惡行動之所以成效卓著，關鍵在敢於「刀口向內」，對販毒集團及貪官污吏雙管齊下，反觀香港掃黑除惡往往一陣風，掃毒工作同樣失之於寬，失之於軟，至今沒有一個保護傘被打就是明證，結果就是野火燒不盡，春風吹又生。



不得不說的是，香港自打開埠就同毒品結下不解之緣。當年大英帝國為向大清販運鴉片而發動鴉片戰爭，不僅割佔香港，更將香港變成販毒基地，香港在中國人成為「東亞病夫」的屈辱史上扮演過不光彩的角色。內地改革開放後，香港黑幫組織也乘機進軍內地，帶去黃賭毒禍害。一言以蔽之，掃毒除惡只有一國，沒有兩制，而坐視香港再次淪為毒港，中國就有回歸大清的危險。