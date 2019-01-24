神州觀察：政績工程唐僧肉　官場上下爭着食

當官不為民作主，不如回家賣紅薯。話是這麼說，現實卻常令人失望，一些官員只顧私利而輕賤民生，或拍腦袋決策，或大興土木搞政績工程、門面工夫，可謂勞民傷財，但對官員自身來說卻有諸般益處，好比唐僧肉般你爭我奪，不甘後人。



國家住房和城鄉建設部日前通報，陝西韓城市某高速公路出入口大搞景觀工程，投資近兩億元人民幣建造巨型假山瀑布、人造河流及其他亮化工程，以營造「鯉魚躍龍門」的形象效果，直指工程是盲目造景，投資過大，造價過高，毫無實用價值，敦促當地政府調查整改，杜絕類似工程再度發生。



韓城市去年被評為全國綜合實力百強縣市，經濟發達，財政富足，但是有錢亦不該亂花，不論在市政規劃、經濟民生等方面都應謹慎決策，科學布局，盡量避免鋪張浪費、胡亂建設。總而言之，好鋼要用在刀口上，怎麼說都是納稅人的血汗，若實在沒地方花，倒不如多些資助其他貧困地區，再怎樣也好過那些中看不中用的政績工程。



但是當官的卻不會這麼想，因為政績工程對他們有太多的好處。誰都知道，政績是評判官員水平的重要指標，關乎其仕途發展，全國上下都這麼做，誰也免不了俗。至於政績是甚麼，那就見仁見智了，但有一點可以肯定，就是官員所做的一切，必須讓別人一眼就能看到，留下印象，否則便是白做，相比民生社稷之虛無縹緲，看不見又摸不着，還是修橋築路、搞工程建設來得快。不管實用不實用，先把政績「豎起來」，百姓喜不喜歡不重要，重要的是上面有人看到了，看中了，就有機會加官晉爵。



況且這些大大小小的工程通常造價不菲，而所涉款項必須經政府有關部門審批撥配，從而為一些官員上下其手、中飽私囊大開方便之門，像韓城高速這樣的景觀工程，就被民眾質疑絕不值此天價，當中若說無人吃回扣、撈好處，只怕小朋友都不會相信。當然，類似的腐敗行為在官場上早已氾濫成災，百姓也都見怪不怪了。



事實上，本次通報中同遭批評的還有甘肅省的榆中縣，該縣耗資六千多萬元於城門口興建兩座仿古城門及大型雕塑、景觀廣場。榆中縣乃國家級貧困縣，「窮帽子」已經戴了三十幾年，然而當地政府並未致力於脫貧工作，而是熱衷大搞政績工程，足證天下烏鴉一般黑。



都說為官一任當造福一方，偏偏有些官員尸位素餐，漠視民生，任上非但毫無建樹，更是造孽一方；到處巧立名目搞基建、搭花架子，折騰來折騰去，無非是為更好地撈取政績，為自己的前途利益打算，留下大量爛攤子就留待後人收拾。