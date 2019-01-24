功夫茶：醫生護士谷到爆　公共醫療病到殘

古有抗清名將袁崇煥名言「掉哪媽，頂硬上」，今有食衞局局長陳肇始打氣金句「捱義氣」，兩者都咁鏗鏘有力，不過聽喺公院前線醫護人員耳裏咯喎，怕且一聲「捱義氣」仲難聽過粗口，想唔講句「掉哪媽」都唔得。



各位看官聽住喇，醫護人員決定唔再漫無止境捱義氣，繼護士協會走出來申訴做到氣咳後，兩個醫生組織亦拒絕谷爆，將於周六舉行集會向陳肇始及醫管局高層大控訴。梗係喇，流感高峰期殺到，公院一如既往全線淪陷，急症室輪候十粒八粒鐘唔在講，內科病床使用率更高達百分之一百一十，個別醫院仲接近百分之一百二十添。即使醫管局話最新嘅急症室首次求診人次回落至六千以下，醫生護士一樣做到有氣冇碇抖，家陣唔出聲仲等幾時。



又難怪醫護人員㷫過辣雞嘅，都怪高官冇承擔兼開口夾着脷囉。陳肇始話喎，醫護人員喺節假日上班係「捱義氣」，咁講原意係為醫護人員打氣，點知刺中咗醫護人員早已繃緊嘅神經，鬧爆陳肇始亂噏當秘笈，唔去解決人手不足問題，淨係識翹埋雙手講風涼話叫人拍硬檔，尤其睇見醫管局高層人工照袋花紅照分，佛都有火喇。



最谷氣係，舊年港府額外向醫管局撥款五億元應付流感，點知醫管局話都冇咁快，好似倒水咁倒咗大截，剩低嘅要撥入儲備，港府又無意增加撥款，即係叫醫護人員捱義氣捱到死啫，有冇再離譜啲呀。



呢嗱，醫生團體講出唔少心底話，佢哋擔心人手不足導致忙中有錯，隨時引起訴訟而被釘牌，唔想擔驚受怕，惟有蟬過別枝囉，公院流失率高企就係咁解。於是乎陷入惡性循環，病人愈多，醫護人手愈不足，醫療事故愈增加，人手流失愈嚴重，沒完沒了，到頭來咪又係基層病人受害。



話時話，各位看官如果好記性，一定記得上屆政府提出二千億元公院十年發展藍圖，實牙實齒話要落實九項醫院發展項目，增加五千多張病床及九十四個手術室，仲話要將啟德發展成先進醫療中心添。眨吓眼幾年過去，講好嘅增加病床同手術室仲未見影，醫護人員已經壓力爆煲，被逼上梁山咁滯，你話特區政府係咪引火燒身吖？



即係咁，醫生護士雖然係崇高職業，之但係有汗出都要有糧出，最緊要公道，港府唔應該「道德綁架」醫護人員。掉番轉頭，叫高官日以繼夜瘋狂OT去捱義氣又得唔得呢？講到尾，都係港產官僚堅離地惹嘅禍，講嘢完全唔經大腦，所作所為嚴重脫離民情，咁搞法，莫講話醫護人員反你枱，全港市民一樣鬧爆你喇！