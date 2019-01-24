世界視線：日俄和約路崎嶇　安倍但求保兩島

日本首相安倍晉三月初前往拜祭其父安倍晉太郎，在墳前誓言要圓亡父心願，解決與俄羅斯的領土爭議，兩國簽署和平條約，日前即飛往莫斯科與俄羅斯總統普京商討。俄羅斯與日本戰後七十多年仍未簽和約，主要是涉及南千島群島（日稱北方四島）的主權問題，二戰前是日本領土，二戰結束時給前蘇聯控制，自此兩國爭拗不休，建交多時仍無法解決。



去年十一月東盟峰會與安倍會面，普京表示只要日本願意放棄群島其中擇捉島及國後島，俄國可根據一九五六年日蘇共同宣言移交其中兩個較細的色丹島及齒舞諸島。安倍亦明白取回四島是不切實際，故雙方同意繼續磋商。然而會面未能達成突破性共識，普京明言有許多困難事項需要處理。俄羅斯一直視群島為鄂霍次克海和太平洋之間的戰略要塞，一旦日本取回，美軍隨時可依照《美日安保條約》進駐，風險極大，日方未能作出可靠保證。而國內調查反映人民極為關注領土主權，日本使館遭受示威抗議，俄方重申日本必須承認南千島群島是俄國領土。若了解安倍的背景，他一定不會在這節骨眼讓步。



安倍的父親為前外相安倍晉太郎，生前致力改善日本與蘇聯關係，包括領土爭議。安倍絕少提及自己爺爺安倍寬，對外公岸信介卻推崇備至。爺爺是二戰時著名反戰分子，外公則是二戰甲級戰犯嫌疑犯，後來擔任日本首相，對安倍思想及政途有極大影響。安倍的取向很明顯，近年大量增加軍費，對二戰責任含糊其詞，被批評為新軍國主義。安倍當年跟父親東奔西跑學習的是外交技巧，骨子裏是外公軍國魂，叫他宣布放棄北方四島主權，應該比死更難受。



安倍經濟學及積極外交政策，讓日本重新佔據世界舞台重要角色。美日同盟，美國像吸血鬼，安倍不甘心國家長期受美國操控，訪華改善關係，積極與俄羅斯共商和約，是為日本找尋新出路。俄羅斯就像白骨精不斷勾引，離間美日關係，最終還想吃你的肉。與俄國談判，安倍能拿回兩島已是萬幸。