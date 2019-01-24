產評：製造業四面楚歌　穩就業成當務急

自中美貿易戰爆發以來，中國製造業的經營環境急轉直下。除了美國之外，其他經濟體紛紛加入圍堵中國製造的行列，就連全國頂尖的高科企業都出來大喊裁員兼要準備過苦日子，可想而知整個產業哀鴻遍野！問題是，製造業僱用大量勞工，亦是引領中國經濟創新的戰略產業，如何穩定就業市場，加倍支持創新產業繼續發展，乃當務之急！



貿易戰開打三季有多，去年十二月中國官方製造業PMI失守盛衰分界線，乃一六年七月以來首見，其中新訂單指數、生產經營活動指數、新出口訂單指數和進口指數全線下跌，反映內外需求皆疲弱。



另方面，中美貿易談判至今仍膠着狀態，華為事件更成為雙方角力的磨心。站在廠商的角度，未能透過進一步精簡人手提升效益的，會選擇縮減規模甚至關廠止蝕；想要避過貿易戰關稅的衝擊，就要設法將廠房遷離中國。難怪剛開始的春運，不少民工都預計，今次回鄉可能不用再出城，皆因工廠復工無期。凡此種種，在在說明中國製造業正處於水深火熱！



製造業是中國經濟的重要支柱，亦是主導傳統經濟轉型新經濟的戰略產業，其重要性不僅在於短期的就業市場穩定和經濟增長變化，更是國家經濟長遠可持續發展和競爭優勢的關鍵。面對外部挑戰，中國除放寬銀根支持小微企業度過年關，短期針對勞工密集的行業如家電及汽車業進行消費補貼等扶持，也是止痛方法，且宜早不宜遲，免得進一步打擊內部需求。



中長期而言，下周中國高層代表赴美談判，重點議題正是已成眾矢之的的「中國製造2025」。所謂「窮則變，變則通」，既然此路不通，因應整體經濟利益，提出一個讓外資有合適參與機會的新製造業發展綱領，或許會找到出路，只是雙方討價還價，將會是漫長的協商過程。



雖則說：「疾風知勁草」，中國製造業要升級改造，登上國際前列，眼前的磨練大概是避無可避。問題是，○八年金融海嘯後十年貨幣政策持續寬鬆，過度投資製造出天量債務。為了避免硬着陸，只得行回頭路再大量放水，以債養債延緩問題，卻一定程度限制了製造業的改革空間，傳統經濟與新經濟又青黃不接，創造不了新價值，結果還是走不出死胡同。



也許，不獨是中國人要接受賺錢愈來愈艱難的現實，全球亦要適應中國經濟增長放慢，市場供需急劇變化所帶來的長遠影響。