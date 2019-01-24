在美國總統特朗普的計劃中，是從中東與阿富汗撤軍。在中東是讓沙特阿拉伯接手，但沙特力量不足，這個如意算盤打不響。在阿富汗則是全面撤退，放棄經營二、三十年的地盤。撤軍是為了集中力量對付俄羅斯與中國，與北韓談判則是為了離間中朝，對中國施加壓力，卻為金正恩所耍弄，變成中國與北韓加緊合作。



或許特朗普政權未必穩固，他有機會被彈劾下台，但美國要翻盤不易，它已難以恢復在中東至中亞一帶的控制，原本美國繼承英國在印度洋與地中海抗衡俄羅斯的歷史大國博弈，便全盤失敗。俄國聯上伊朗、伊拉克、敍利亞，便打通西出地中海、南下波斯灣之路；若與中國聯手，藉上海合作組織之力整合中亞五國與阿富汗、巴基斯坦，也是從中亞直通印度洋，印度便不可奢望繼承大英帝國，作印度洋之主。



絲綢之路便因此恢復，中國的「一帶一路」倡議便變成整個區域──中亞、西亞、中東的發展戰略，俄羅斯必然加入，海灣諸國與沙特阿拉伯，以至以色列，也不能不參與，大局徹底轉變。



中國在美國撤退後，最佳的戰略是：一、幫助伊拉克、敍利亞、阿富汗重建；二、建設鐵路公路打通中亞至中東和地中海東岸的通道。在國內因美國壓力而經濟發展受影響之際，應發行人民幣，全力推動中國在整個區域的建設，由中國企業主導，經濟作用會遠勝擴大內需，且後續政治、貿易、金融效益更大。