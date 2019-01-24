美國總統特朗普「治國理政」的一大特色，是好像咱們香江的專欄作家一般，每天都要在推特上發表文章。特朗普是個工作狂，每天只睡三、四個鐘頭，他很看不起「睡懶覺」的人，他說：「每天睡十二個小時的人怎麼能同睡三小時的人競爭。」



特朗普每天早上五點起床，「六點鐘左右打完最重要的電話」，開始寫推文。推文分兩部分，一部分是白宮媒體主管準備好的「三、四條樣本推文」，要「模仿特朗普的風格」，多用驚嘆號和錯誤語法；一部分是特朗普「親自上網」，看到「動情」之處會有感而發，「用手機寫好發至推特」。



特朗普的推特已有五千六百萬粉絲，有「死忠粉」和「純黑粉」，還有「蹭流量」、為自己增加粉絲的。他們早在特朗普發推文之前，蹲守在機前，磨拳擦掌，準備投入戰鬥，瘋狂互罵。「蹭流量」的則能撈到實際好處，例如美國一位科技記者，在十秒之間回覆了特朗普一條誇獎普京的推文——「我就知道特朗普的屁股是坐在俄國佬那邊的」，立刻獲得兩萬多個讚，粉絲增加了三百個。



特朗普的推文，除了語法錯誤多多外，就是攻擊性強，喜歡貼標籤、改花名，甚麼「大話精」、「騙子」、「小火箭人」之類。他如此這般，當然也就得到了不少「回敬」，被罵是納粹、法西斯、紅頭髮希特拉等。還有的「純黑粉」因此而瘋狂，一位被診斷患了焦慮症的女士說：「我需要在推特上大罵，才能減輕症狀……心理治療對我沒有用，只有痛罵特朗普才會好受些。」她的「志向」是要讓特朗普「發瘋」，「穿着浴衣跑去白宮的大道上」。



其實這位女士還是很為特朗普遮醜的，如果說是裸跑，或更能令特朗普「發瘋」。